Atac vuole 320 autobus diesel: saranno acquistati nei prossimi 3 anni

Atac rinnova la flotta. Nei prossimi tre anni, arrivano infatti nuovi mezzi pubblici. Si tratta ben 320 autobus, lunghi dodici metri, che viaggeranno grazie ad un'alimentazione diesel euro 6. Il bando, pubblicato il 23 maggio e in scadenza il prossimo 12 luglio, mette sul piatto complessivamente ottanta milioni di euro più iva.

Un parco mezzi vetusto

La necessità di svecchiare il parco mezzi a disposizione di Atac era risultata particolaremente stringente dopo il "flambus" di via del Tritone. Come si scopri a seguito di quell'episodio, non si era trattato di un caso sporadico poichè, ad andare in fiamme, sono stati dodici mezzi in appena sei mesi. Una cifra da record, che ha contribuito a riportare l'attenzione sulla "vetustà" del parco mezzi.

La decisione della Giunta

L'acquisto dei nuovi bus è figlio di una delibera di Giunta (la numero 93 del 15 maggio 2018) che arriva a pochi giorni di distanza dall'incendio di via del Tritone. L'Atac viene così autorizzata all'indizione d una gara per comprare nuovi autobus diesel euro 6 da 12 metri. Un acquisto che avverrà in tre fasi. La prima tranche prevede l'arrivo di 125 mezzi, per un totale di 31 milioni e 250 mila euro iva esclusa. Segue una seconda fase da 125 ed un'ultima tranche da 70 bus. In tutto i 320 nuovi mezzi costerenno all'azienda , da mesi in amministrazione controllata, 96,8 milioni di euro.

I diesel in città

L'acquisto di questi mezzi non ha tardato a suscitare le polemiche. "Solo pochi mesi fa la Sindaca Raggi aveva annunciato, dal 2024, lo stop ai veicoli Diesel nel centro storico". La sottolineatura è di Silvana Meli e Guglielmo Calcerano, portavoce romani dei Verdi. L' annuncio della Sindaca era stato accolto positivamente ed è stato ribadito di recente, in occasione del convegno "No2, No grazie: stop ai diesel in città". In questa prospettiva, l'arrivo dei 320 bus diventa di difficile interpretazione. "A questo punto, o i nuovi bus circoleranno solo in periferia - obiettano Calcerano e Meli - oppure dobbiamo prepararci al Diesel in centro, in mezzo ai monumenti, anche ben oltre il 2024".