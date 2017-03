Donna, grillina e laureata: il bando di Raggi per il nuovo assessore ai Lavori Pubblici

Assessora ai Lavori Pubblici cercasi. Per trovare il candidato che completi la Giunta, la sindaca Virginia Raggi tenta la strada del bando. Una 'call for interest' diramata tra la cosiddetta 'base' cittadina del Movimento cinque stelle, soprattutto tra quei tavoli di lavoro tematici che nelle scorse settimane hanno sollevato, non senza divergenze interne, il nodo della partecipazione tra i 'portavoce' eletti e gli attivisti-cittadini. "La costruzione della squadra di supporto del governo della città è un momento sempre importante per assicurare il rispetto del programma elettorale discusso con i cittadini prima delle elezioni" l'inizio del testo della manifestazione di interesse che, si spiega, è finalizzata a "raccogliere candidature utili a individuare un profilo idoneo".

Donna, "in ragione della necessità di adempiere ai precetti normativi" relativi alle cosiddette 'quote rosa'. "Iscritta al movimento cinque stelle" almeno dal primo gennaio 2016, che dimostri "piena adesione alle linee programmatiche del sindaco e reale interesse nel realizzarle". Laureata "in materie tecnico-scientifiche o economico-giuridiche". Motivata con "forte dedizione al risultato" e "capacità di lavorare in team". Il Campidoglio ha disegnato così il profilo che andrà ad occuparsi di una delega molto importante come quella ai Lavori Pubblici, prima nelle mani dell'ex assessore all'Urbanistica Paolo Berdini, oggi temporaneamente in carico al suo successore Luca Montuori.

Le interessate potranno partecipare inviando il proprio curriculum, una lettera di presentazione con le precedenti esperienze e una serie di autodichiarazioni tra cui quella di non avere condanne penali o carichi pendenti e di non appartenere ad altri partiti politici. La documentazione dovrà essere inviata entro le ore 12 del 26 marzo 2017 all'indirizzo mail llpp.assessora@gmail.com. Non mancano una serie di avvertimenti: "Si ricorda alle candidate che tale manifestazione di interesse non rientra all’interno della normativa di riferimento per i bandi e i concorsi pubblici. L’accoglimento e le successive fasi di valutazione e selezione avverranno ad insindacabile giudizio del gruppo di selezione". Tra le ipotesi anche quella di "non procedere alla selezione di alcun candidato". Lo scopo del bando è scritto nero su bianco ed è chiaro: "Meramente esplorativo, non comparativo e non vincolante". La selezione "verrà condotta dai consiglieri capitolini M5S, dagli assessori e, in fase finale, dalla Sindaca".