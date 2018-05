Bandiere blu, Palozzi-Cartaginese: "Bene spiaggia Trevignano, plauso a Sindaco"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

“Rivolgiamo un grandissimo plauso a Claudia Maciucchi, sindaco di Trevignano, e alla sua amministrazione, per l'assegnazione della Bandiera Blu, edizione 2018, alla spiaggia di via della Rena. Un risultato sorprendente solo per chi non conosce il senso del dovere e la perizia con cui la prima cittadina di Trevignano si è da sempre impegnata e distinta nel valorizzare il proprio territorio; un amministratore cui ci sentiamo oltre modo riconoscente per il consenso che ha saputo esprimerci nell’ultima competizione elettorale regionale. Dunque, ancora vivi complimenti per il traguardo raggiunto, con la promessa di tornare personalmente a godere quanto prima delle meraviglie naturali che distinguono Trevignano”.

Così, in una nota, il vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio e coordinatore FI Provincia di Roma, Adriano Palozzi, e il consigliere regionale di Forza Italia, Laura Cartaginese.