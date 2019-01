Regione, dal turismo all'ambiente: 11,2 milioni per bandi destinati ai villaggi nelle zone rurali del Lazio

11,2 milioni di euro per i centri abitati nelle zone rurali del Lazio. Sono i finanziamenti messi in campo dalla Regione per i bandi della misura 7 del Programma di Sviluppo Rurale dedicati ai villaggi nelle zone rurali. Lo comunica con una nota l'assessorato Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Ambiente e Risorse Naturali della Regione Lazio.

Nello specifico, le misure bandite sono: la 7.2.1 per la creazione, il miglioramento e/o l'ampliamento di infrastrutture su piccola scala (2 milioni 500 mila euro); la 7.4.1 per il supporto agli investimenti nella creazione, miglioramento e/o espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale (2 milioni 300 mila euro); la 7.5.1 per il supporto agli investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala (2 milioni 350 mila euro).

E ancora la 7.6.1 per il supporto a studi e investimenti finalizzati alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale e alla conservazione della biodiversità (2 milioni 600 mila euro); la 7.7.1 per il sostegno a investimenti mirati al trasferimento di attività e di conversione di edifici o di altre strutture situate all'interno o presso insediamenti rurali, per migliorare la qualità della vita o aumentando le prestazione ambientali degli insediamenti (1 milione 450 mila euro).

I bandi saranno pubblicati sul BURL l'8 gennaio e la scadenza per la presentazione delle istanze è fissata al 1 aprile 2019. Per ogni informazione: lazioeuropa.it.