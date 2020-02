Tevere: a due mesi dall'ultima piena iniziata la pulizia delle banchine

L’inverno è stato avaro di precipitazioni. Il Tevere, da mesi, scorre placidamente tra i suoi argini. Da prima di Natale non si verificano più allagamenti. Nonostante questo le banchine, fino a pochi giorni fa, sono rimaste incrostate dal fango.

Una pulizia tardiva

“È in corso la pulizia degli argini del Tevere, che solitamente avviene al termine dell'inverno, quando le piene del fiume che portano il fango sulla ciclabile si concludono – ha annunciato il presidente ella commissione Sport Angelo Diario – Nelle ultime settimane non ha piovuto praticamente mai. Di conseguenza questo intervento, col senno di poi, si sarebbe potuto realizzare prima” ha riconosciuto il consigliere capitolino.

La promessa

Nel corso delle ultime settimane, complice l’innalzamento delle temperature, le banchine del Tevere hanno ripreso ad ospitare il passaggio di runner e ciclisti. Non senza difficoltà perché, a piedi o in bici, era diventato complicato spostarsi lungo gli argini del Tevere. “La notizia del giorno per i ciclisti di Roma – ha annunciato Angelo Diario - è che i mezzi dell'Ama sono al lavoro e presto la ciclabile sarà pulita e perfettamente percorribile”.

La fruizione del fiume

L’esondazione del 22 dicembre aveva comportato la chiusura degli accessi alle banchine nel tratto urbano del maggiore fiume romano. La fruizione delle sue sponde, quindi, per quasi due mesi non è più stata garantita. A breve, fa dunque sapere il Campidoglio, tornerà ad essere pienamente praticabile. Un auspicio anche per quanti ritengono sia utile, frequentare il fiume, per evirare il degradarsi delle sue rive.