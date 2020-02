Esquilino, piazza Vittorio libera dalla bancarelle: tutto pronto per il trasferimento

Dopo via Ravenna, in II municipio, ora tocca al rione Esquilino. L'appuntamento è fissato per lunedì 3 marzo alle 8 e 30, sotto i portici di piazza Vittorio, per la delocalizzazione delle sette bancarelle che per anni hanno intralciato il passaggio dei residenti e ostacolato il mantenimento del decoro dell'area.

Saranno presenti, accanto agli agenti della Polizia locale, la presidente del I municipio Sabrina Alfonsi e l'assessore al Commercio Tatiana Campioni. Dai portici, lato via Buonarroti, i banchi verranno spostati nel mercato Viminale, in via Napoli angolo via Cesare Balbo. Qui proseguirà poi il sopralluogo, per verificare il corretto spostamento e rilocalizzazione con il nuovo assetto.

La stessa sindaca Virginia Raggi aveva annunciato da poco lo spostamento, ritenendolo indispensabile per la garanzia di decoro e sicurezza stradale. "Alcune bancarelle erano posizionate addirittura davanti le finestre di appartamenti, altre 'occupavano' strisce pedonali, altre ancora erano davanti ai cassonetti e costringevano i cittadini a passare sulla strada per aggirarle" ha detto Raggi. "Gli spostamenti dunque, necessari per il decoro cittadino e per la sicurezza di tutti, anche degli operatori, per i quali vengono individuate zone più idonee alla vendita, nel rispetto della concorrenza leale fra le diverse attività commerciali del territorio".