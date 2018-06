Elezioni, ballottaggio Caudo Bova per il III municipio. Sfide aperte a Fiumicino, Pomezia e Velletri

Domenica di ballottaggio per il III municipio di Roma e per Fiumicino, Pomezia, Santa Marinella e Velletri. Seggi aperti dalle 7 alle 23, poi subito via allo spoglio.

In III Municipio, territorio di oltre 200.000 abitanti, al primo turno il centrosinistra si è affermato, con Giovanni Caudo che ha sfondato il tetto del 40% (partirà dal 42,06%) e se la vedrà con lo sfidante di centrodestra Francesco Maria Bova (33,81%), candidato in quota Lega, chiamato a recuperare quasi 10 punti percentuali all’avversario.

Sulla base del sistema di ripartizione dei seggi, se la coalizione di centrosinistra dovesse conquistare il municipio, andrebbero 9 seggi al Pd, primo partito con oltre 10.200 voti, 3 alla lista civica Caudo, 2 a Leu e 1 alla lista “Centro solidale” (1.100 voti). In caso sconfitta il Pd otterrebbe 4 seggi. 1 la lista civica più il candidato presidente. In ogni caso il M5s ottiene appena 3 seggi in Consiglio municipale. Ricordiamo che il III municipio torna a votare dopo la sfiducia alla presidente grillina Capoccioni, incapace di tenere insieme una maggioranza dalla quale sono usciti quattro dissidenti, in contrasto con la linea politica della sua giunta.

Molto atteso anche l'appuntamento di Fiumicino, dove il sindaco uscente del Pd, Esterino Montino, parte in vantaggio su Mario Baccini, candidato centrista riuscito a tenere fuori il leghista William De Vecchis. E proprio l'appoggio degli altri partiti di centrodestra è l'incognita più grande per le speranze di rimonta di Baccini. Nessuna indicazione di voto invece per il M5s.

Grillini impegnati nel ballottaggio di Pomezia. Qui il ballottaggio sarà tra il pentastellato Adriano Zuccalà che partirà dal 28,7%, e il centrodestra di Pietro Matarese, arrivato al 25,38%. Con il centrosinistra di nuovo estromesso con il 18,81%, il vero sconfitto è stato l’ex sindaco Fabio Fucci, fuoriuscito dal M5S per tentare il terzo mandato e fermatosi con la sua lista civica al 23,47% dei consensi.

Velletri invece vedrà sfidarsi l'assessore uscente Orlando Pocci, sostenuto dal centro-sinistra e Giorgio Greci, consigliere comunale a capo di una coalizione di centro-destra in cui spicca la Lega. Orlando Pocci ha ottenuto al primo turno il 35,42% dei consensi a fronte del 29,82 del suo diretto sfidante. Deludente il Movimento 5 stelle, il candidato Paolo Trenta (fratello della ministra alla difesa Elisabetta) si è fermato al 10,38%, non riuscendo a sfruttare il traino governativo.

A Santa Marinella invece si sfidano per il centrosinistra Pietro Tidei, mentre per il centrodestra correrà Bruno Ricci. I due candidati sono sostanzialmente appaiati.