Dal Colosseo a San Paolo riaperti sette bagni pubblici: 1 euro a ingresso

Dal Colosseo al Pincio, da Castel Sant'Angelo a piazza Risorgimento, passando per via di Ripetta, piazza Garibaldi e fino a Basilica San Paolo. Sono sette i bagni pubblici riaperti in seguito a un'operazione di manutenzione del dipartimento sviluppo infrastrutture e Manutenzione urbana realizzata con 47mila euro del dipartimento Ambiente.

Un "risultato importante" per l'assessore capitolino alla Sostenibilità ambientale Pinuccia Montanari, che oggi con la responsabile dei Lavori pubblici Margherita Gatta, ha presentato i presidi igienici al Colosseo. "Queste strutture saranno presidiate da una ditta che si è aggiudicata il bando per la gestione per un valore complessivo di 256mila euro, anche questi messi a disposizione dal dipartimento Ambiente". I sette bagni pubblici riaperti sono accessibili al costo di 1 euro.

"Ci stiamo impegnando su ogni fronte per ridare servizi e decoro alla città - ha aggiunto Gatta - riapriamo questi sette bagni dopo un anno di chiusura, siamo intervenuti dando particolare attenzione ai materiali usati che sono di alta qualità in modo che le strutture possano durare nel tempo". E solo al Colosseo, al costo di 1 euro a ingresso, i bagni comunali faranno incassare al Campdoglio "circa tra i mille e i 1.200 euro al giorno", ha calcolato Diaco. "Risorse che il dipartimento Ambiente potrà riutilizzare a favore dei servizi ai cittadini".

Oltre questi sette, il Comune assicura che in programma c'è la riapertura di altri 20 bagni pubblici tra quelli nelle ville storiche e quelli autopulenti. In totale, sui siti di Roma Capitale ne figurano 57. Quasi tutti chiusi e abbandonati al degrado, come testimoniato da un servizio video girato da RomaToday lo scorso mese di settembre.