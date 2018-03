Il bacio tra Salvini e Di Maio: la 'terza Repubblica' sui muri di Roma

TVBOY colpisce ancora. Dopo il Papa e Trump, dove Virginia Raggi Wonder woman, nella notte è arrivato il murale che raffigura il bacio tra Salvini e Di Maio. Il murale è comparso in via del Collegio Capranica alla vigilia delle votazioni per i membri del Senato e della Camera. Sul posto si sono precipitati i Carabinieri che invieranno una segnalazione alla Procura. Attivato il servizio decoro. L'opera è stata nel frattempo censurata con l'apposizione di alcuni cartoni per coprirla. Lo stencil raffigurante il bacio fra Salvini e Di Maio è stato rimosso dagli agenti del Pics e dagli operatori Ama nel corso della mattinata.

In via dei Pianellari un'altra opera è comparsa sul muro nella notte. Raffigura Giorgia Meloni con un bimbo di colore in braccio. Commenta sui social l'artista: "Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia folgorata sulla via di damasco, si pente e decide di dedicarsi al volontariato per Proactivaopenarms e Savethechildren e di dedicarsi come volontaria ad aiutare i bambini rifugiati".

Un terzo murale è invece comparso in vicolo dei Savelli. Raffigura il Capitano Francesco Totti: "Dopo la santificazione di Leo Messi per mantenere la par condicio in occasione della prossima partita di Champions Barça Roma ecco anche la santificazione di una leggenda del calcio Francesco Totti per l’occasione diventato San Francesco da Roma".