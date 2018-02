Fiaccolata Azione Frontale: "Non autorizzare la marcia fascista a Torre Angela"

E' scontro sulla marcia commemorativa per il Giorno del ricordo delle Foibe indetta da Azione Frontale per il prossimo 10 febbraio al Parco Celio Caldo a Torre Angela. Ad attaccare è il deputato e presidente del Partito Democratico, Matteo Orfini, candidato proprio in quel collegio: "Non autorizzate la marcia fascista" il suo appello alle istituzioni comunali e municipali e alla prefettura. "Serve la massima cautela nell'autorizzare manifestazioni promosse da gruppi estremisti che rischiano di esasperare lo scontro sociale". Replica su Facebook Azione Frontale: "Non conoscendo né noi e né il territorio non accettiamo da lui alcun giudizio. Anzi dovrebbe individuare nele scelte politiche del suo partito il motivo delle derive xenofobe che tanto decanta".

Questa la posizione di Matteo Orfini: "Fermo restando il nostro impegno di ricordare le vittime delle foibe, non possiamo permettere che la memoria di tragedie che hanno profondamente segnato la storia e la vita del nostro paese vengano strumentalizzate, a maggior ragione in un momento tanto delicato in cui le derive della radicalizzazione e della xenofobia rischiano di compromettere le basi stesse della nostra convivenza civile" scrive in una nota. "Invitiamo le istituzioni comunali e municipali e la prefettura alla massima cautela nell’autorizzare manifestazioni promosse da gruppi estremisti che rischiano di esasperare lo scontro sociale".

Replica Azione Frontale: "Siete voi che con le vostre decisioni scellerate create esclusivamente per ingrassare i vostri conti in banca, state alimentando il razzismo e l’odio nel nostro paese" l'accusa rivolta al Pd. L'organizzazione neofascista ha però dichiarato l'intenzione di scende comune in strada: "Qualsiasi sia la decisione della prefettura, visto il ballo di responsabilità che in questi giorni stanno applicando l’ufficio del gabinetto e la questura stessa, noi la fiaccolata per i nostri martiri la faremo, con o senza permesso".

A sostegno di Orfini anche il consigliere regionale di Liberi e Uguali Riccardo Agostini: "Non è ammissibile autorizzare la manifestazione a Torre Angela organizzata per sabato da Azione Frontale, sigla neofascista che nel sesto municipio ha già firmato azioni violente e razziste. Fermiamo questi pericolosi rigurgiti che vanno contro la legge e la storia".

Si appella a Prefetto e Questore anche Marco Miccoli: "Dopo i fatti di Macerata è del tutto inopportuno autorizzare manifestazioni in piazza a gruppi dichiaratamente neofascisti come Azione Frontale. Nelle città italiane, specialmente a Roma, le tensioni provocate da tali organizzazioni stanno raggiungendo livelli ormai preoccupanti" scrive . E' da mesi che nella Capitale si assiste alle scorribande di chi cerca in tutti i modi di alimentare odio e violenza nei confronti dei migranti e di coloro che, tra partiti, movimenti e associazioni, si adoperano per dare loro solidarietà e aiuto concreto. Per prevenire incidenti e inutili provocazioni è bene che Prefetto e Questore non autorizzino l'ennesima 'marcetta' di camerati organizzata per il 10 febbraio a Torre Angela".