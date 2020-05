I mezzi nuovi di Atac sono difettosi e restano in rimessa: la fase 2 perde altri 90 bus

Proprio quando vi è necessità di poter contare sul massimo numero di mezzi possibili in strada, perché i bus nella fase 2 devono necessariamente restare vuoti al 50%, ecco che Atac deve rinunciare a ben 90 vetture, ferme in rimessa.

Acquistati nel 2019 da Industria Italiana Autobus (IIA) tramite gara Consip, gli autobus, a metano, risultano difettosi, o meglio con un componente che in altre vetture circolanti fuori Roma ha dato problemi. Per sicurezza e precauzione il costruttore li ha richiamati indietro. Il pezzo guasto, uguale in tutte le vetture della partita, va sostituito.

"Già da domani i tecnici avvieranno i primi interventi sui veicoli per renderli di nuovo operativi" rassicura l'assessore ai Trasporti Pietro Calabrese, replicando a chi attacca la partecipata e il socio unico di inefficienza in un periodo così delicato come quello della riorganizzazione totale del servizio pubblico.

"Ci tengo a precisare che questi lavori sono assolutamente gratuiti per Roma Capitale e verranno svolti a cura della rete di assistenza della casa costruttrice" prosegue ancora Calabrese. "Sappiamo tutti che le case produttrici di veicoli organizzano campagne di richiamo quando si verificano anomalie tecniche dovute a vizi di progettazione o difetti dei componenti. È così da sempre".

Nel caso di Atac però sembra quasi una maledizione. Non è la prima volta che nuovi mezzi annunciati in pompa magna, fondamentali per svecchiare il parco auto dell'azienda, rimangono poi fermi. Basti pensare ai 70 bus israeliani euro 5, presi a noleggio ma fermi per mesi nei parcheggi perché non rispettavano le direttive comunitarie, e mai entrati in circolazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul caso dei interviene il gruppo Pd capitolino con un'interrogazione urgente alla sindaca e all'assessore. "Chiediamo di conoscere quali siano i tempi di riconsegna e messa su strada dei 90 autobus in questione; quali siano i tempi per la consegna dei restanti autobus della medesima fornitura; e infine come l'Amministrazione intenda supplire alla mancanza di 90 mezzi del parco auto".