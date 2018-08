Atac, per il Comune ordine da 227 nuovi bus con la convenzione Consip

Consip e Comune di Roma insieme per sostenere il rinnovo del parco autobus della Capitale. Roma Capitale è stata infatti la prima cliente del 'negozio elettronico' della convenzione che si è aperto ieri con un ordine di 227 nuovi autobus. Lo riporta il Campidoglio in una nota.

La convenzione Consip, suddivisa in nove lotti per tipologia di autobus, prevede la fornitura in acquisto di 1.600 autobus urbani ed extraurbani, destinati al trasporto pubblico locale, con un ribasso medio rispetto ai prezzi a base d’asta del 23% circa, con riduzioni di prezzo che variano da un minimo del 7,5% ad un massimo del 36,5% tra i diversi lotti.

Si tratta di un'iniziativa integrata con il “Programma nazionale di rinnovo straordinario del parco materiale rotabile su gomma” messo in campo dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Prevede un cofinanziamento del 60% per gli acquisti effettuati attraverso la convenzione Consip.

Roma ha avanzato un ordine di 227 nuovi bus.Tre sono le diverse tipologie acquistate, selezionate con una particolare attenzione per l’ambiente: 20 autobus urbani 10 metri Euro 6, 116 autobus urbani da 12 metri Euro 6, 91 autobus urbani da 12 metri con alimentazione a metano (pari al 40% del totale).

“Con 227 nuovi autobus Roma compie un passo decisivo per il rilancio dei trasporti pubblici della città, con una attenzione speciale all'ambiente: 91 mezzi saranno alimentati a metano nell'ottica di una drastica riduzione delle emissioni inquinanti” il commento della sindaca Virginia Raggi.

“Il rinnovo della flotta è essenziale per il raggiungimento degli obiettivi del Piano di risanamento e rilancio di Atac le parole di Paolo Simioni, Amministratore Delegato di Atac. “Con l'ordine dei bus attraverso la piattaforma Consip, le previsioni di Piano diventano sempre più concreta realtà”.

Cristiano Cannarsa, Amministratore Delegato di Consip S.p.A., commenta: “Consip si conferma quale piattaforma strategica di collegamento tra le imprese, in questo caso italiane, e la razionalizzazione della spesa pubblica. Un acquisto di 227 autobus sono un impulso vivo per la città, l’industria e la crescita”.