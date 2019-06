Atac rafforza il personale, dopo gli autisti in arrivo 147 operai: on line la selezione

In arrivo 147 operai a rinforzare il comparto delle risorse umane. Officine di superficie, metro, infrastrutture, Atac rinforza i comparti tecnici e lancia un bando di gara per la selezione di nuove figure da inserire nell'organico aziendale. Rientrano nel piano assunzionale per l'anno 2019 presentato dall'azienda di via Prenestina, sottoposta lo ricordiamo a procedura di concordato preventivo (votato lo scorso gennaio dall'assemblea dei creditori) per tentare il salvataggio dal default.

Meccanici e carrozzieri per intervenire sul materiale rotabile e sui vagoni delle metropolitane, specialisti per le valutazioni dei guasti sui bus di superficie e per la loro successiva riparazione, armatori, elettrotecnici. Superato il primo screening dei curriculum, verranno selezionati a luglio tramite un test psico attitudinale. Tra i punteggi, una via preferenziale viene garantita a chi risiede in provincia di Roma, come accaduto già per i 250 autisti assunti.

"Queste assunzioni serviranno a garantire i livelli di produzione e di efficienza previsti dal piano industriale di Atac" fa sapere l'azienda in una nota. "Si tratta delle prime assunzioni di operai con queste caratteristiche fatte dall'azienda negli ultimi 10 anni e un altro passo verso il risanamento e il rilancio di Atac".

Tutte le informazioni sui requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito www.atac.roma.it, nella sezione "Lavora con noi".