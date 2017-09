Con il bus atac all'aeroporto di Ciampino: da lunedì ecco il 720

Una novità che è anche una piccola rivoluzione. Da lunedì 18 settembre per la prima volta una linea bus urbana arriva all'aeroporto. La linea 720 effettuerà infatti una fermata all'interno dell'aeroporto di Ciampino. L'annuncio è del presidente della commissione trasporti Enrico Stefano che spiega: "Sarà possibile cosi lo scambio diretto tra l'importante scalo e la Metro B (Laurentina) a beneficio non solo dei turisti ma anche dei quasi mille lavoratori, che potranno fare affidamento su un collegamento economico e rapido.La linea sarà inoltre potenziata, aumentando gli attuali passaggi e prolungando gli orari di esercizio".

Secondo Stefano si tratta di "un risultato importante per l'immagine di Roma e di Atac, frutto del duro lavoro che abbiamo avviato nell'ultimo anno con la Commissione, che semplificherà la vita di molti cittadini".

Non sono mancate le polemiche, sollevate dal Partito democratico. Marco Palumbo, consigliere capitolino Pd: "Bus MetroB-Ciampino, già bocciato antitrust. Stefano un Comune non fa servizi turistici ma garantisce trasporti pubblici". Dario Nanni, capogruppo del Pd in VI municipio, va all'attacco: "Il collegamento tra Ciampino e la Metro B è una sciocchezza. Come sentenziato nel 2007 dall'antitrust per analogo servizio Cotral non rientra tra i servizi essenziali per i cittadini. Dopo la dimenticanza della delibera di giunta sul concordato preventivo di Atac, Stefano e M5S hanno preso un'altra cantonata. Il comune non può mettersi in concorrenza con i privati per un servizio puramente commerciale. I cinque stelle mentre si apprestano a portare i libri in tribunale e aver triplicato nel 2016 il passivo del bilancio Atac 2015 vorrebbero istituire una linea di trasporto non necessaria ai cittadini romani".

Puntuale è arrivata la replica di Enrico Stefano: "Spiace che gli esponenti del Partito Democratico si siano dedicati in queste ultime ore alla polemica vuota nei confronti di chi lavora e sta lavorando per il bene della città e del trasporto pubblico. L'attacco contro l'importante modifica che da lunedì interesserà la linea 720 è sterile e fuori luogo, per di più contro l'interesse di pendolari e turisti". Secondo Stefano, che cita l'articolo 3 della legge regionale 30/1998, sono servizi comunali "i servizi svolti nell'ambito del territorio di un comune, caratterizzati da una frequenza medio-alta di corse, in presenza di una sostanziale continuità di insediamenti urbani; i servizi che collegano il centro urbano con lo scalo ferroviario, con l'aeroporto o con il porto, situati anche nel territorio di comuni limitrofi; i servizi che collegano il territorio di un comune con una parte marginale e circoscritta del territorio di un comune limitrofo, nonché con un centro di servizi o uno sportello polifunzionale".

Secondo Stefano poi "la citata pronuncia dell'Antitrust si riferisce ad un'altra tratta, quella Ciampino Aeroporto-Termini, con caratteristiche completamente diverse. Invece di polemizzare e andare contro una decisione che da lunedì cambierà la vita a migliaia di cittadini, avrebbero fatto meglio a riconoscere il lavoro di chi in pochi mesi ha fatto quello che loro non sono stati in grado di fare per anni".