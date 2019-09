In doppia fila davanti al cassonetto, presidente Ama 'pizzica' residente: "Così ci ostacola"

Parcheggia in doppia fila, davanti ai cassonetti stradali di viale Giulio Cesare, all'altezza del civico 54. E si becca la sgridata direttamente dalla presidente di Ama Luisa Melara. In sopralluogo nel quartiere Prati per controllare l'andamento della raccolta rifiuti, la numero uno della partecipata ha "pizzicato" una residente che aveva appena posteggiato l'auto in prossimità di un secchione, rallentando così le operazioni di svuotamento in corso da parte del mezzo compattatore. Fermo in attesa prima di poter riprendere il lavoro.

"Quella relativa alle automobili in sosta davanti ai cassonetti stradali è una delle infrazioni purtroppo più ricorrenti, con quasi 9mila trasgressioni sanzionate nel 2018" spiegano da Ama. "Nei primi 5 mesi del 2019, sono state già elevate dagli agenti accertatori Ama circa 3.600 multe per questa infrazione". Di "assalto" ai cassonetti da parte delle auto in sosta selvaggia aveva parlato sempre Melara nei giorni dell'emergenza rifiuti di luglio.

"Renderemo pienamente accessibili i cassonetti stradali", sia ai disabili che troppo spesso incontrano ostacoli, che ai netturbini, annunciava. Con la promessa che il delegato del Sottosegretario dell'allora Presidenza del Consiglio dei Ministri per la famiglia e la disabilità, Vincenzo Zoccano, avrebbe preso parte alla cabina operativa di Ama. Nel frattempo al Governo il quadro è cambiato, ma la battaglia resta aperta.