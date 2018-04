Auto blu elettriche in comodato d'uso, Raggi: "Da oggi spostamenti a emissioni zero"

Nuovi mezzi elettrici nell'autoparco di Roma Capitale. Dopo la rottamazione un anno fa di un centinaio di vecchie auto blu, lo scorso settembre il Campidoglio ha lanciato l'avviso pubblico per la fornitura di nuovi veicoli a emissioni zero, una sperimentazione di comodato d’uso gratuito di sei vetture ad alimentazione elettrica: una Nissan Leaf e un furgone Nissan e-NV200, due Citroen C zero; due Citroen Berlingo.

"Da oggi per gli appuntamenti istituzionali e spostarmi per Roma userò il più possibile un’auto a zero emissioni" commenta la sindaca Virginia Raggi durante la consegna della prima auto Nissan, e a poche ore, lo ricordiamo, dall'avvio della Formula E all'Eur. "Vogliamo incoraggiare la diffusione e l’utilizzo dell’elettrico. Questa sperimentazione che avviamo porterà benefici in termini ambientali, con l’abbattimento delle emissioni inquinanti, ma è anche un’operazione che consentirà una razionalizzazione della spesa, grazie a un maggior controllo sui consumi e risparmio di carburante".

"Il rispetto dell’ambiente e la qualità dell’aria sono obiettivi da perseguire insieme - ha dichiarato il presidente e amministratore delegato di Nissan Italia Bruno Mattucci - promuovendo la collaborazione tra aziende e istituzioni e facendo percepire ai cittadini i vantaggi che derivano dalla mobilità elettrica a zero emissioni. La Nissan LEAF rappresenta una soluzione efficiente e disponibile per rispondere alle sfide ambientali e di contenimento della spesa economica".