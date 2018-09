Addio auto blu. Ora sono bianche e costano un milione di euro

L'addio alle auto blu è un dato di fatto. Da anni infatti nell'autoparco di Circonvallazione Ostiense, dove sono posteggiate quelle a disposizione di Roma Capitale, ci sono soltanto vetture grigie. Presto sostituite da quelle che, tramite la centrale unica degli acquisti, il Campidoglio ha deciso di prendere a nolo. E saranno bianche.

I mezzi a disposizione

Attualmente Roma Capitale ha nelle sue disponibilità 91 autovetture. Si tratta di 16 Peugeot 208 e 75 Peugeot 108, il cui noleggio ha una scadenza che varia in funzione della data in cui sono state consegnate. Per sostituire questi mezzi, è stato deciso di provvedere ad una nuova fornitura di autoveicoli. "Andrà a sostituire, secondo la tempistica prevista, i veicoli da riconsegnare per scadenza contrattuale". Ma quali sono questi nuovi veicoli presi a nolo?

Svolta green rimandata

Sono 93 vetture, venti Nissan Leaf elettriche e settantatrè lancia Ypsilon a benzina che arriveranno in sostituzione delle attuali Peugeot 108 destinate ad Uffici e Servizi Capitolini. La svolta green è quindi appena accennata, visto che si attesta ad una percentuale che sfiora il 25% delle auto in prossima dotazione. Costo dell'operazione, secondo quanto riportato nella determina firmata dalla Direzione Forniture centralizzate di beni e servizi , è di 969.969,57. Quasi un milione di euro messi in conto, per prendere a noleggio auto in larga parte con motore a benzina.

La critica di Fratelli d'Italia

Non c'è soltanto l'aspetto legato all'emissione di Co2 che le nuove auto prese a noleggio, quelle a benzina con la formula 48 mesi/80mila km, contribuiranno solo in minima parte a ridurre. Oltre all'aspetto "ecologista", i 970mila euro che il Comune spende per il nolo, mette in luce un altro aspetto: ci sono attualmente oltre 90 auto a disposizione del Campidoglio. "Ma i 5 Stelle non erano quelli che volevano tagliare le auto blu? " ha fatto notare Andrea De Priamo, capogruppo comunale di Fratelli d'Italia. "Solo qualche giorno fa, infatti, avevano annunciato di voler tagliare le auto di servizio e di rappresentanza addirittura presentando una mozione per installare dei dispositivi per la geolocalizzazione delle vetture al fine di capire il loro utilizzo – fa notare De Priamo – sembrano una maionese impazzita". A ben vedere però, la fornitura di auto blu è stata effettivamente tagliata. Le auto elettriche e quelle a benzina avranno infatti colori differenti: Solid White le prime, e Bianco Neve le seconde. E' un primo passo.