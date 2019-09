Atac, servono autisti: on line un nuovo bando 

Una nuova infornata di autisti Atac pronti a mettersi alla guida dei bus che arriveranno in strada nei prossimi mesi, imprescindibili per accelerare sulla produzione di chilometri richiesta nel concordato. E' stato pubblicato oggi il bando di selezione per aspiranti conducenti. Un bacino dal quale attingere quando ce ne sarà bisogno, ovvero quando arriveranno i circa 700 bus previsti nel piano industriale di qui al 2021. Il form on line per la presentazione della domanda è compilabile entro il prossimo 11 ottobre.

I candidati si andranno ad aggiungere ai 250 già arrivati con il piano assunzionale del 2019. Non c'è un numero di contratti predeterminato, perché si andrà a pescare alla bisogna. Ma certo, dati gli impegni assunti in termini di produzione chilometrica nel piano concordatario, nuovi guidatori dei bus saranno senz'altro necessari, specie per le corse in superficie.

Nel bilancio 2018 appena approvato, con segno più e un utile di circa 840mila euro, la stessa azienda di via Prenestina mette nero su bianco i "rischi" e le "incertezze" legate proprio al concordato e alla capacità di portare a termini gli impegni presi, davanti ai giudici, con i creditori. Molto dipende anche dalla quantità di corse effettuate dalle vetture in esercizio. E se nel 2018 è andata bene con la metropolitana che ha registrato un più 5 milioni di chilometri percorsi, non è andata altrettanto bene con i mezzi di superficie che invece hanno portata a casa un meno 2 milioni di chilometri.