VIDEO | Attentato a Barcellona, i turisti di Roma: "Paura mai, faremmo il loro gioco"

Abbiamo raccolto i commenti di alcuni turisti, italiani e stranieri, che questa mattina passeggiavano a piazza di Spagna. Tristezza e sgomento per quanto accaduto ieri a Barcellona, ma anche la determinazione di non lasciarsi spaventare

Tra gli intervistati la consapevolezza che l'obbietivo degli attentatori sono sempre più i turisti in vacanza: "Questo non deve però farci paura, questo mai - spiega una turista italiana - provo tanta tristezza per quanto accaduto ieri, sono cose che purtroppo possono succedere ovunque".