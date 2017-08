VIDEO | Attentato a Barcellona, minuto di silenzio e fiori davanti all'ambasciata di Spagna

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

A rendere omaggio alle vittime dell'attentato di ieri davanti all'ambasciata di piazza di Spagna, anche una famiglia di Barcellona in vacanza a Roma da un paio di giorni.

Su palazzo Chigi svetola, a mezz'asta, la bandiera della Spagna accanto a quella italiana ed europea. Un segno di rispetto e cordoglio per le vittime dell'attentato terroristico che nel pomeriggio o di ieri, giovedì 17 agosto, ha causato la morte di tredici persone, due italiane.

Alle 12 in punto, di fronte all'ambasciata spagnola, in piazza di Spagna, un piccolo gruppo di turisti ha portato quelche fiore e posato per il minuto di silenzio evocato dallo stato iberico. "Un attacco disgustoso, non sono persone", commenta un turista di Barcellona, a Roma con la sua famiglia, dopo aver depositato un fiore.