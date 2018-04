Avremo i debiti e non l'acqua: contro il nuovo Ato 6 monta la protesta di 48 comuni

Un ricorso al contro il provvedimento che istituisce l'Ato 6. E' l'iniziativa dei sindaci della città metropolitana di Roma coinvolti nella ridefinizione degli ambiti territoriali ottimali voluta dalla Regione Lazio. Una ridefinizione che comporterà il trasferimento di competenze ad una nuova struttura, con dei cambiamenti importanti per quel che riguarda la gestione delle risorse idriche. L'Ato 6 sarà sub-provinciale, vale a dire andrà a comprendere i territori a sud di Roma e a nord di Frosinone. In totale saranno 57 i comuni inseriti, 48 dei quali in provincia di Roma (a fondo pagina l'elenco completo, ndr). In totale saranno 490.938 i cittadini coinvolti nel provvedimento.

"Il costituendo nuovo ATO 6", si legge nella delibera, "sarà composto dai 51 Comuni già serviti dal Consorzio del Simbrivio, cui si aggiungono altri Comuni, per costituire l’approvvigionamento idrico unitario ad uso potabile, che ricalca lo schema acquedottistico del Consorzio, sorgenti comprese".

Il no dei sindaci

Ieri i sindaci della Città Metropolitana, dopo una dettagliata discussione, alla presenza dell’Assessore Regionale Mauro Alessandri, hanno chiesto e votato all’unanimità il ricorso al Tar contro le tre delibere regionali (56/129 e 152 – 2018 entro il prossimo 7 maggio). Chiesta inoltre l’immediata revoca delle stesse perché ritenute illegittime costituzionalmente come da sentenza della stessa Corte per un caso analogo nella regione Liguria.

Ricorso al Tar

In tutti gli interventi della Conferenza dei Sindaci sono state sottolineate le ricadute negative che queste delibere regionali produrranno sui territori comunali, dalla diminuzione dei fondi, alla mancanza di una pianificazione utile alla programmazione degli investimenti sul territorio. Lo stesso Assessore Regionale Mauro Alessandri ha rassicurato i presenti valutando l’opportunità di riconsiderare da parte della Regione la revoca delle delibere contestate, così come richiesto da tutti i Sindaci presenti.

Cosa cambierà?

Fabio D'Acuti, sindaco di Monte Compatri, attacca la decisione: "Siamo contrari all'Ato 6 perché non si capiscono le motivazioni che hanno portato l’esecutivo Zingaretti a prendere una simile quanto scellerata decisione; perché il nuovo assetto è sub-provinciale e in contrasto alle leggi nazionale vigenti, perché saremo sommersi dai debiti, non avremo investimenti e resteremo senza acqua, con un +16,7% di aumento in bolletta".

I debiti

D'Acuti, commentando la delibera - nella quale si legge "Il futuro gestore dell’ATO 6 al momento dell’avvio della propria gestione dovrà corrispondere ad ACEA ATO 2 S.p.A. una somma per gli investimenti realizzati nei comuni transitati dall’ATO 2 all’ATO 6 e non ancor ammortizzati nella tariffa dell’ATO 2 pari ad una somma valutabile in prima approssimazione in oltre 200 milioni di euro" - spiega: "Oltre al danno, la beffa. Il nuovo Ato 6, già prima della sua nascita, ha sul groppone 200 milioni di euro da restituire ad Acea; in virtù degli investimenti realizzati. Che, come sappiamo tutti, non sono bastati per contrastare l’emergenza idrica che ha colpito il nostro quadrante la scorsa estate. Inoltre questo ambito avrebbe un minor numero di utenze da servire, con meno risorse da utilizzare per ammodernare la rete. E come pensano di risolvere questo aspetto? Semplice: aumentando le tariffe del 16,7%, che stiamo cercando di bloccare in conferenza dei sindaci e proprio nel momento in cui il tavolo tecnico lavora alla ripubblicizzazione del servizio fornito da Acea Ato 2".

L’area Doganella sarebbe spaccata in due

“In sintesi - conclude D'Acuti - l’area Doganella sarebbe spaccata in due. Diminuirebbe l’acqua dalle fonti sorgive e aumenterebbe quella dei pozzi; crescerebbe la bolletta e avremo un debito da pagare, senza risorse per la riqualificazione della rete; l’area Pantano Broghese, nel Comune di Monte Compatri, non rifornirebbe di acqua la comunità monticiana. Sembrerebbe, ma stiamo ancora verificando, che l’iter della delibera di giunta regionale non sia lineare, ma manchi di qualche passaggio. Sono tutti questi i motivi che ci spingono a dire no. A chiedere al presidente Zingaretti la revoca dell’atto. E intanto, presentiamo il ricorso al Tar del Lazio".

N. Provincia Comune Pop.residente

1 Roma Capitale Affile 1.520

2 Roma Capitale Albano Laziale 41.654

3 Roma Capitale Arcinazzo Romano 1.342

4 Roma Capitale Ariccia 19.118

5 Roma Capitale Artena 14.177

6 Roma Capitale Bellegra 2.846

7 Roma Capitale Canterano 346

8 Roma Capitale Capranica Prenestina 351

9 Roma Capitale Carpineto Romano 4.448

10 Roma Capitale Casape 722

11 Roma Capitale Castel Madama 7.422

12 Roma Capitale Castel San Pietro Romano 886

13 Roma Capitale Cave 11.378

14 Roma Capitale Cerreto Laziale 1.120

15 Roma Capitale Ciciliano 1.333

16 Roma Capitale Colleferro 21.521

17 Roma Capitale Colonna 4.309

18 Roma Capitale Gallicano nel Lazio 6.326

19 Roma Capitale Gavignano 1.907

20 Roma Capitale Genazzano 5.984

21 Roma Capitale Genzano di Roma 23.894

22 Roma Capitale Gerano 1.259

23 Roma Capitale Gorga 720

24 Roma Capitale Grottaferrata 20.450

25 Roma Capitale Labico 6.445

26 Roma Capitale Lanuvio 13.605

27 Roma Capitale Lariano 13.509

28 Roma Capitale Marino 43.797

29 Roma Capitale Monte Compatri 12.023

30 Roma Capitale Montelanico 2.144

31 Roma Capitale Nemi 1.910

32 Roma Capitale Olevano Romano 6.657

33 Roma Capitale Palestrina 21.716

34 Roma Capitale Pisoniano 753

35 Roma Capitale Poli 2.425

36 Roma Capitale Rocca Canterano 188

37 Roma Capitale Rocca di Cave 378

38 Roma Capitale Rocca di Papa 17.144

39 Roma Capitale Rocca Priora 12.013

40 Roma Capitale Rocca Santo Stefano 971

41 Roma Capitale Roiate 719

42 Roma Capitale Sambuci 907

43 Roma Capitale San Gregorio da Sassola 1.589

44 Roma Capitale San Vito Romano 3.339

45 Roma Capitale Segni 9.220

46 Roma Capitale Vallepietra 268

47 Roma Capitale Valmontone 16.035

48 Roma Capitale Velletri 53.365

49 Frosinone Acuto 1.915

50 Frosinone Anagni 21.411

51 Frosinone Filettino 553

52 Frosinone Fiuggi 10.529

53 Frosinone Paliano 8.223

54 Frosinone Piglio 4.637

55 Frosinone Serrone 3.060

56 Frosinone Sgurgola 2.667

57 Frosinone Trevi nel Lazio 1.790

Popolazione Totale 490.938