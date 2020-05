Ater, online il nuovo sito: bollettini ed informazioni sono a portata di click

Il nuovo sito dell’Ater Roma è online. L’azienda di edilizia residenziale pubblica, in accordo con la Regione Lazio, ha predisposto un portale che semplifica il rapporto con gli inquilini.

I nuovi servizi online

Sul nuovo sito web è possibile prenotare un appuntamento in autonomia per definire pratiche di subentro, ampliamento e per le questioni legate in generale sia all’aspetto amministrativo che contabile. Sempre sul nuovo portale è stata predisposta una sorta di “stanza virtuale” che permette di interloquire con un operatore via webcam. Lo strumento informatico si presta inoltre per la consultazione e la stampa del bollettino mensile che potrà essere pagato anche online.

Operazione trasparenza

“L’iniziativa realizzata da Ater Roma rientra nel piano promosso dalla Regione per favorire la trasparenza e la semplificazione delle procedure con l’obiettivo di rendere più agevole il rapporto tra i cittadini e le amministrazioni” ha commentato l’assessore Massimiliano Valeriani. In questo modo, ha sottolineato l’assessore che, in Regione, ha anche la delega per le Politiche abitativa, attraverso “una serie di servizi online” sarà “facilitata la presentazione delle richieste da parte degli utenti e accorciare i tempi di attesa”.

Informazioni a portata di click

Oltre a facilitare l’accesso alle procedure per prenotare un appuntamento o per compilare un modulo, il nuovo portale consente anche di richiedere interventi manutentivi, di segnalare guasti e disservizi ed anche di consultare la programmazione degli interventi di igiene ambientale, del verde e di sanificazione Covid-19 nelle zone di residenza.

L'ausilio tecnologico

“Abbiamo voluto accelerare l’attivazione di questo nuovo servizio previsto nel piano industriale nella consapevolezza che l’emergenza sanitaria e la conseguente sospensione del ricevimento del pubblico ci obbligano a mettere in campo tutti gli strumenti disponibili per essere vicini alla nostra utenza” ha sottolineato il direttore generale di Ater Andrea Napoletano. Le limitazioni imposte per contenere il diffondersi del nuovo Coronavirus hanno determinato la necessità, per l'azienda di edilizia residenziale, di puntare su strumenti a distanza. Utile anche in prospettiva. “Non siamo stati fermi e in questi mesi il servizio informatico, che ringrazio, ha messo a punto questo nuovo portale, che si affianca al Call center, progettato per facilitare diverse procedure e ‘ridurre le distanze’ con i nostri inquilini”.