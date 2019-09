Nuove case popolari e manutenzioni, Invitalia gestirà gli appalti Ater: "Prime consegne nel 2021"

Gare d’appalto più veloci per la realizzazione di nuove case popolari e per la manutenzione di quelle esistenti. È con questo obiettivo che stamattina, presso la sede della Giunta regionale del Lazio a Garbatella, l’Azienda territoriale per l’edilizia pubblica del Comune di Roma ha firmato un accordo con Invitalia, la società controllata dal ministero dell’Economia che lavora dal 2012 come centrale di committenza per la realizzazione di opere pubbliche. Presente anche l’assessore alle Politiche Abitative regionale, Massimiliano Valeriani.

Invitalia gestirà quindi per i prossimi tre anni le gare d’appalto per la realizzazione dei 709 alloggi nuovi popolari del piano triennale presentato nell’aprile scorso da Ater Roma, 27 dei quali sono già stati consegnati, per una spesa totale di 68 milioni di euro. “Si partirà con una prima tranche da 45 milioni di euro. Di quesi 30 sono destinati alla realizzazione di 496 appartamenti mentre 11,3 milioni per la ristrutturazione della parte esterna del complesso di case popolari a Corviale”, ha spiegato il direttore generale di Ater, Andrea Napolitano. Per quel riguarda i restanti 23 milioni nelle prossime settimane verrà siglato dalle parti un addendum all'accordo.

Nella sua funzione di centrale di committenza, Invitalia avrà il compito di indire e gestire tutte le procedure per l’aggiudicazione dei contratti di lavori, di prestazione di servizi e di acquisto di beni e forniture, ad eccezione degli affidamenti diretti, del codice dei contratti pubblici; concluderà accordi-quadro di lavori, servizi o forniture destinati ad Ater Roma; svolgerà attività di 'committenza ausiliarie' come il supporto tecnico e di consulenza alle attività di committenza di Ater.

“Il supporto di Invitalia sarà fondamentale soprattutto per accelerare il piano triennale che porterà alla realizzazione di nuovi alloggi”, ha spiegato Eriprando Guerritore, commissario straordinario di Ater Roma. “A questo si aggiunge l’urgenza di svolgere in tempi brevi le procedure di gara d’appalto anche per un piano di investimenti per la manutenzione straordinaria”.

“I dati ci dimostrano che, nel nostro ruolo di Centrale di committenza, riusciamo a dimezzare i tempi di espletamento delle gare rispetto alla media di mercato”, le parole dell’amministratore delegato di Invitalia, Domenico Arcuri. "Per troppo tempo in Italia nei bilanci è stato iscritto un valore nominale di beni lontano da quello reale mentre invece il vero valore del patrimonio pubblico è la sua capacità di produrre reddito".

“Cominciamo da Roma ma l’intento dell’amministrazione è di estendere questa collaborazione a tutto il sistema delle Ater”, ha spiegato Valeriani. “Per un motivo molto semplice, noi vogliamo essere più trasparenti e più certi nella realizzazione dei nostri interventi e vorremmo estendere questa modalità anche alla fornitura di nuovi servizi. “L'obiettivo non è solo quello del risparmio ma tempi certi e procedure trasparenti affinché i soldi dei cittadini vengano impegnati nel modo migliore e possano produrre gli effetti nel più breve tempo possibile”.

I nuovi 496 appartamenti verranno realizzati senza consumo di suolo. Una buona parte infatti verrà ricavata dalla ristrutturazione di due comparti rimasti incompiuti. Tra i progetti già totalmente finanziati ci sono le 118 case dal completamento di uno scheletro con variante urbanistica a Cesano e le 42 a Tor Vergata, nel comparto E di via Ferruccio Ulivi. Ai ponti 5 e 6 del Laurentino 38, con un cambio di destinazione d’uso in base al piano casa, verranno realizzate 70 nuove case per una spesa totale di 7 milioni di euro. 49 case al Tiburtino III da progetti di densificazione. Le prime consegne, questa la previsione di Napoletano, dovrebbero avvenire “entro la metà del 2021”.

In programma ci sono però anche altri progetti di densificazione e frazionamento. 4 in via Bembo a Primavalle grazie a un cambio di destinazione d’uso per un totale di 400 mila euro. 103 nuovi appartamenti verranno ricavati nei piani terzo, quarto e quinto di Corviale, con una riqualificazione di ex locali commerciali occupati per un totale di spesa da dieci milioni e 500 mila euro. E ancora, al Tiburtino III 10 case in via Tagliacozzo per un milione e 600 mila euro; 68 a Ponte di Nona, nei comparti 9 e 11, con un progetto di edilizia sperimentale sovvenzionata dal ministero delle Infrastrutture e dalla Regione Lazio.

12 altri nuovi alloggi in via Gasparri a Torrevecchia con un progetto di demolizione e ricostruzione sovvenzionato dal ministero delle Infrastrutture e dalla Regione Lazio. A Ponte di Nona nei comparti 19 , 15 e 17 con oltre due milioni di euro da investire in un cambio di destinazione d’uso di locali occupati. Infine: 24 alloggi al Quarticciolo grazie al recupero di due edifici e 80 a Ostia con alloggi di nuova costruzione su area di proprietà dell’Ater. L’avvio dei lavori per quest’ultima parte è prevista alla fine del 2021.