Ater, stop alle occupazioni: videoserveglianza per alloggi ed attività commerciali

Dispositivi anti-intrusione e servizi di telesorveglianza. L'Ater di Roma ha deciso di difendere il proprio patrimonio immobiliare. Degli immobili lasciati liberi infatti, il 15% viene immediatamente rioccuppato e nel 5% di questi casi l'azienda non procede a recuperarne le chiavi. Una parte del patrimonio, in questo modo, viene sottratto a chi ne avrebbe diritto, perchè in lista d'attesa da anni.

Per correre ai ripari, soprattutto nei quartieri più esposti a questi fenomeni come San Basilio, Trullo e Tiburtino III, sono stati stanziati 3milioni e 382mila euro. Si tratta di fondi utili per dotare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Ater, d'impianti di videosorveglianza. Almeno per il triennio 2019-2021. Una decisione di cui, Roma Today, ha chiesto spiegazioni al direttore generale dell'azienda, Andrea Napoletano.

Il patrimonio dell'Ater di Roma è sterminato. Quali sono gli immobili che beneficeranno di questo sistema di videosorveglianza?

L' Ater possiede un patrimonio totale di circa 48.000 alloggi di edilizia residenziale pubblica e circa 3.500 locali ad uso commerciale. Ogni anno, quando un immobile o un locale rientra nel patrimonio disponibile dell’Azienda, è soggetto al rischio di occupazione abusiva, prima che possa essere riassegnato legalmente. La stima che abbiamo fatto riguarda circa 600 alloggi l’anno da allarmare e per i locali commerciali quelli che si ritengono più a rischio.

Come mai avete deciso d'investire sui sistemi di videoserveglianza?

Tra le “mission” dell’ Azienda c’è anche quella di assicurare la “disponibilità” del bene casa, proteggendola dalle occupazioni abusive e dagli atti vandalici. Ogni anno infatti, quando un immobile o un locale rientra nel patrimonio disponibile dell’Azienda, è soggetto al rischio di occupazione abusiva, prima che possa essere riassegnato legalmente. Per salvaguardare gli immobili prima della nuova assegnazione è stato necessario proteggerli con sistemi di protezione e prevenzione alle intrusioni.

Non si ricordano, a memoria, analoghe iniziative da parte dell'azienda. Perchè ricorrervi ora?

Negli anni passati l’Ater ha gestito appalti di antiintrusione, che si sono però dimostrati nel tempo insufficienti a coprire il fabbisogno ed è per questo che l’ultimo appalto ha visto ampliare il numero degli alloggi da allarmare e definire in maniere più precisa gli aspetti essenziali per presidiare adeguatamente la casa sociale, un bene pubblico.