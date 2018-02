Atac, le vendite di biglietti e abbonamenti aumentano del 6 per cento: "Superati gli obiettivi"

Vendite aumentate del 6%. Ricavi incrementati del 3%. Il gennaio del 2018 batte quello del 2017. Sono i numeri trasmessi da Atac in una nota: "Superati gli obiettivi di budget, sia per la rete Metrebus che per quella dei titoli proprietari". A gennaio 2018 l'azienda "ha superato gli obbiettivi di vendita di titoli di viaggio, realizzando anche un'ottima performance nel confronto con gennaio 2017".

In quanto alla vendita "i volumi dei titoli Metrebus Roma (bit, titoli turistici e abbonamenti), ossia di quelli che fanno riferimento al servizio svolto da Atac, sono aumentati del 6% rispetto a gennaio 2017, migliorando l'obiettivo di budget 2018 dell'1,1%".

Aumentano le vendite, si incrementa anche il volume dei ricavi. "Sempre relativamente alla rete Metrebus Roma, hanno superato i 17,2 milioni di euro, registrando il 3% in più rispetto a gennaio 2017 e lo 0,3% in più di quanto previsto dal budget". Il totale dei ricavi, "comprensivo della quota Metrebus Lazio di competenza Atac e dei titoli proprietari Atac non inclusi nell'offerta Metrebus, supera i 20 milioni di euro, in linea con quanto previsto dal budget 2018".