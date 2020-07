Trasporti pubblici, Atac punta sui giovani: per gli under 16 tessera annuale da 30 euro

Sconti sorprendenti per i giovanissimi. Atac ha deciso di puntare sulla fidelizzazione della fascia under 16. I residenti nati dopo il 31 dicembre del 2004 avranno infatti un importante incentivo all’utilizzo delle linee di trasporto pubblico.

L'abbonamento per gli under 16

I cittadini romani che, entro la fine dell’anno in corso, non festeggeranno il sedicesimo compleanno, possono salire a bordo di tram, autobus e linee metropolitane, usufruendo di una tariffa agevolata. L’abbonamento annuale, differenziato per fasce retributive, dal primo agosto sarà infatti disponibile a partire da trenta euro.

Come fare domanda

I genitori ed i tutori dei minori under 16 potranno fare richiesta del nuovo abbonamento già a partire dal lunedì’ 13 luglio. Per farlo, dovranno collegarsi al sito di Atac, iscriversi a MyAtac nella sezione “Richiesta abbonamento - Under 16” e compilare il web-form con tutti i dati richiesti.

L’azienda provvederà alla verifica di quanto dichiarato. Effettuato il controllo dei requisiti richiesti, fino ad esaurimento fondi per ciascuna delle quattro fasce di reddito, verrà rilasciato un voucher autorizzativo: è spendibile in una delle Biglietterie Atac dal 01/08/2020 al 31/12/2020.

Sconto del 70%

“In un colpo solo diamo un supporto alle famiglie e incentiviamo l’utilizzo del trasporto pubblico nella nostra città ha commentato la Sindaca Raggi che ha inotre evidenziato un ulteriore aspetto. Lo sconto per l’abbonamento annuale valido per l’uso di bus, tram e metro, sarà di “circa il 70% in meno per tutte le fasce di reddito”.

Differenti costi in funzione del reddito

La ripartizione nelle quattro fasce, come risulta chiaro collegandosi al sito di Atac, avviene attraverso la pubblicazione di un semaforo. Chi ha un ISEE inferiore ai 10mila euro, dovrà versarne 30 per ottenere un abbonamento under 16. Tra i 10 ed i 15 mila euro si paga 35 mentre sale a 40 il costo della tessera per chi dichiara fino a 20mila euro. Sopra quell’importo non sarà necessario presentare l’ISEE perchè il costo sarà comunque di 70 euro. In passato era di 240. Gli abbonamenti disponibili sono 16300. Un motivo in più per non tardare ad affrettarsi nell’inoltrare la domanda.