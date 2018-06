Atac, per salvare l'azienda anche una riduzione del personale: "Raggi faccia chiarezza"

Meno mille e trecento persone in un poco più di anno. La municipalizzata dei trasporti conterebbe di tagliare e ridistribuire risorse anche per quanto riguarda il personale, per salvare le casse aziendali. Secondo indiscrezioni stampa che riportano i contenuti delle integrazioni richieste dal Tribunale al piano concordatario - quello per superare il debito monstre da 1,4 miliardi di euro e scongiurare il fallimento - tra le misure da adottare per risanare l'azienda ci sarebbe anche una riduzione dei dipendenti. Come riportato dal Corriere della Sera sarebbero da considerare i posti che rimarranno vuoti dal blocco del turnover - "134 lavoratori che non saranno rimpiazzati" - e le "circa 1500 risorse in uscita per la cessazione dei contratti di servizio per le ferrovie e la mobilità privata". Il risparmio, si legge ancora sul quotidiano, sarebbe di circa "9,4 per cento in più sul proprio budget".

In parallelo, nelle 200 pagine di nota consegnate ai giudici (chiamati a esprimersi entro giugno), si parla anche di lotta dura all'assenteismo e di azioni volte a rimotivare chi lavora in azienda. Tra le misure emerse per recuperare incassi anche la lotta all'evasione, con più controllori sui mezzi e l'incremento delle biglietterie mobili. E ancora in lista, secondo quanto riportato da Repubblica, l'incremento del 28 per cento delle strisce blu con aumento delle ore di tariffazione e dei prezzi. Senza dimenticare la razionalizzazione delle fermate che sarebbe prevista per 50 linee, con aumento del 18 per cento della velocità commerciale.

La replica di Atac

Ma a scatenare il putiferio è la notizia del taglio del personale. L'azienda Atac chiarisce, e parzialmente smentisce fornendo numeri diversi, in una nota. Tecnicamente "non è prevista alcuna riduzione di organico nel Piano Concordatario. L'azienda ha doverosamente e prudenzialmente tenuto conto, nella redazione del Piano di concordato, della cessazione dei contratti per la gestione delle ferrovie ex concesse e per la riscossione della sosta, in scadenza nel 2019 e al momento non ancora riaffidati". Ma contando che nei nuovi contratti sia prevista "la continuità occupazionale".

Detto ciò, precisa ancora, "a fronte di uscite per pensionamento di circa 330 persone tra autisti e personale di supporto, nello stesso Piano Concordatario, l'azienda ha previsto l'assunzione di 620 nuovi autisti, per far fronte alla potenziata disponibilità di autobus, dovuta da un lato ai 700 nuovi bus che saranno acquistati nel prossimo quadriennio, e dall'altro alla manutenzione straordinaria su circa 1000 bus esistenti". Poi un'ulteriore puntualizzazione sulle strisce blu: "Si precisa inoltre che, nel Piano Concordatario non è stato accolto alcun beneficio economico dalle possibili evoluzioni del sistema tariffario della sosta, la cui gestione è di esclusiva competenza di Roma Capitale, per la quale Atac svolge il mero servizio di agente riscossore".

La polemica: "Raggi chiarisca"

Rassicurazioni che non bastano. "Siamo molto preoccupati sul numero di esuberi annunciati, pari a 1300 addetti tra autisti e operai - ha dichiarato la consigliera dem Ilaria Piccolo - la sindaca Raggi e l'assessore Meleo hanno piu' volte garantito che in ATAC sarebbe stata salvaguardata l'occupazione. Sembra di rivedere il film sui licenziamenti nella società Multiservizi".

Sulla stessa linea il capogruppo di Forza Italia della Regione Lazio Antonello Aurigemma: "Il Campidoglio aveva preso un impegno preciso per quanto riguarda Atac, specificando che in questo concordato non ci sarebbero stati esuberi. Invece, a quanto pare siamo stati facili profeti, i nostri dubbi sembravano essere fondati, visto che tra le carte presentate al Tribunale da parte dell'Azienda, emergerebbe tutt'altro".

"Due semplici domande al capogruppo del M5S Paolo Ferrara - scrive in un post su Facebook Giulia Tempesta - chi è che crea allarmismo? Perchè l'amministrazione non consegna alle opposizioni le carte sul concordato? No perchè stando a quanto dice Ferrara qui qualcuno (lui!) lo ha letto e qualcun altro (noi!) no. Vorremmo sapere perchè".