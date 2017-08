Atac, sospeso l'autista no vax: uso improprio del display

Mano pesante di Atac nei confronti dell'autista no vax che domenica aveva modificato la scritta del proprio bus, inserendo uno slogan antivaccini. L'azienda informa che "a seguito degli accertamenti predisposti, Atac comunica di aver proceduto, a far data da oggi 29 agosto, alla sospensione cautelare di un dipendente per l'utilizzo improprio del display di un bus di linea".

La foto, postata su alcuni gruppi, aveva fatto il giro della rete, finendo sui giornali. Immediata la reazione di Atac con l'apertura di un'indagine.

Dura presa di posizione da parte del Pd il cui capogruppo in consiglio comunale, Michela Di Biase ha annunciato che presenterà un'interrogazione urgente: "Il messaggio contro le vaccinazioni diffuso dal display di un mezzo pubblico e l’autista romano autore del gesto, che vantava spavaldo la sua azione sui social, sono davvero troppo per questa città. Per questo ho presentato questa mattina, a nome del gruppo capitolino del Partito Democratico, una interrogazione urgente per conoscere dalla Sindaca e dall’assessora Meleo quali azioni e quali provvedimenti disciplinari siano stati intrapresi nei confronti di chi ha agito in modo così irresponsabile e lesivo dell’immagine dell’azienda dei trasporti cittadini. Scelte e azioni che vanno inibite senza timori, per evitare l’immagine di un’azienda allo stremo, in cui i dipendenti possono permettersi simili abusi, e di una città senza alcuna guida. Spero che Sindaca e assessora vorranno riferire al più presto al Partito Democratico e alla città".