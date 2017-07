Atac, il ministro Calenda firma il referendum dei Radicali. Magi: "Rompiamo monopolio disastroso"

Mettere a gara il trasporto pubblico locale "facendo gli interessi del pubblico, cioè dei cittadini e dell'amministrazione": questo lo scopo del referendum su Atac dei Radicali. L'intenzione è quella di "spezzare il rapporto perverso tra Comune e Atac nel quale controllore e controllato coincidono" affidando il tpl con una gara trasparente a chi, pubblico o privato che sia, sappia farlo funzionare meglio".

Un modo, secondo i promotori, per restituire all'amministrazione comunale il ruolo di programmatore e controllore del servizio.

Una lunga cavalcata quella dei Radicali tra i banchetti della raccolta firme per il referendum su Atac. Obiettivo: 29mila sottoscrizioni entro il 12 agosto.

Referendum Atac: la firma del Ministro Calenda

E oggi, a margine della convention di Forza Europa, è arrivata una firma più che pesante: quella del ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda.

"La firma del Ministro Calenda per il nostro referendum sulla messa a gara del tpl a Roma è un segnale importantissimo quando manca pochissimo alla chiusura della campagna" - ha dichiarato Riccardo Magi. "Noi Radicali denunciamo da anni il fallimento di Atac, le dichiarazioni e le dimissioni del dg Rota sono la conferma che non c'è alcuna possibilità di risanarla e che liberalizzare il servizio è la sola via di uscita dal pantano".

Atac, la proposta dei Radicali

Non polemiche ma soluzioni quanto chiedono i Radicali per Atac: "Con il nostro referendum abbiamo spinto tutti a scoprire le carte. Siamo gli unici finora ad aver avanzato una proposta politica. Mettere a gara il servizio è il solo modo per rompere il monopolio disastroso di Atac e dare finalmente alla Capitale un servizio efficiente. I romani l'hanno capito e a migliaia stanno firmando il nostro referendum".

Referendum dei Radicali su Atac: 29mila firme entro 12 agosto

Finora sono 22 mila le firme raccolte, "dobbiamo arrivare a 29mila entro il 12 agosto" - dice Magi. "I tempi sono strettissimi, ma possiamo farcela. A questo punto serve la collaborazione di tutti e speriamo che altre personalità politiche seguano l'esempio del ministro Calenda".