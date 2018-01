Atac, in commissione sì alla proroga del servizio. Ora il voto in aula

Sì all'affidamento ad Atac del servizio di trasporto pubblico fino al 2021. E' questo il parere espresso ieri dalle commissioni capitoline Mobilità e Bilancio, riunite in seduta congiunta. Per la commissione Bilancio sono stati 5 i voti favorevoli e uno contrario, quello del Dem Orlando Corsetti. Per la commissione Mobilità i voti favorevoli sono stati 7 e il Pd non ha partecipato al voto.

"Si tratta di un provvedimento molto importante per il proseguo del risanamento dell'azienda Atac- ha spiegato il presidente della commissione Mobilità, Enrico Stefano- Un atto già discusso con le massime cariche capitoline".

Alla polemica relativa al referendum Stefano risponde: "Il referendum sarà indetto lo stesso. Questa delibera non sposta il referendum ma al massimo sposta il quesito politico che pone lo stesso referendum, qualora fosse scelta l'opzione dei proponenti, di 24 mesi, dal 2019 al 2021. Non c'è alcun motivo per dire che non verrà indetto. Questa delibera, una volta approvata, sarà poi trasmessa all'Autorità".

"Abbiamo perplessità su questa delibera- ha invece commentato Ilaria Piccolo del Pd- anche a seguito degli approfondimenti fatti i giorni scorsi. Riteniamo che subirà attacchi. Contiamo di migliorarla durante il dibattito in aula".

La delibera, nelle intenzioni, ieri sarebbe dovuta approdare in aula Giulio Cesare. La mancata pubblicazione delle convocazioni sull'Albo Pretorio, ha spinto il presidente Marcello De Vito a rinviare la seduta. Oggi alle 18 e fino alle 23 è prevista una seduta nel corso della quale potrebbe arrivare l'ok.

Un tassello, quello della proroga, fondamentale per il concordato. Era stata l'assessora Meleo a parlare dello stretto legame tra la proroga e il sì al concordato. Nella delibera Atac sottolinea che "la mancanza di continuità per ulteriori 2 anni creerebbe i presupposti per un pericolo imminente di interruzione di servizio tpl in tutto il comune di Roma, che potrebbe trovare concretezza già dal prossimo 26 gennaio 2018".