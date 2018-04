Atac: "Non paghino solo i lavoratori, senza investimenti il piano non regge"

"Il risanamento di Atac non lo devono pagare solo i lavoratori. Anche le istituzioni facciano la loro parte mettendo sul piatto i necessari investimenti per far ripartire l'azienda". È un appello a Comune, Regione ma anche al Governo quello che arriva dai sindacati che nelle scorse ore hanno aperto le procedure di sciopero sull'applicazione dell'accordo sulla produttività aziendale del 27 novembre scorso. Accordo che ha introdotto un aumento da 37 a 39 ore settimanali per i dipendenti dell'azienda capitolina. Dopo tre mesi di incontri tecnici, l'applicazione "unilaterale" da parte di Atac ha sollevato il muro di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti. "Domani mattina alle 10 incontreremo l'azienda" fa sapere Daniele Fuligni, segretario regionale Filt Cgil. "Speriamo di trovare una soluzione all'atto unilaterale preso dall'azienda".

Atac verso lo sciopero: "Tagliati anche i riposi"

In particolare, con l'introduzione del nuovo orario, "sono stati dimezzati i riposi del personale operaio, non garantendo le 24 ore minime di stop previste per legge; il personale è costretto a effettuare straordinari obbligatori oltre le 39 ore di lavoro, straordinari non previsti dalla contrattazione" spiega Fuligni. "Tutte misure che oltre a pesare sui lavoratori risultano inutili ai fini del miglioramento del servizio se non accompagnate da investimenti sulle insfrastrutture e sull'acquisto dei bus".

A riguardo, continua il sindacalista, "vorremmo capire come l'azienda sta lavorando per ottenere i finanziamenti per l'acquisto di nuovi mezzi e per gli investimenti senza i quali il piano industriale (avanzato in sede di richiesta di concordato preventivo, ndr) non risulta credibile". Non solo. "Come sarà possibile onorare il contratto di servizio senza nuovi bus? Come verranno ripagati i debiti? La proprietà (Roma Capitale, ndr), la Regione e il Governo devono fare la loro parte".