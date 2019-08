Nuovi autobus, è ancora festa. Il Raggi tour in periferia arriva a Casal Bruciato: "Qui 20 mezzi"

Dopo Tor Bella Monaca e Corviale è la volta di Casal Bruciato. Una serie di tagli del nastro estivi per la sindaca Virginia Raggi, uno per ogni tranche di nuovi bus di Atac pronti a entrare in esercizio. Oggi la presentazione in piazza Riccardo Balsamo Crivelli, a fianco alla presidente del IV municipio Roberta Della Casa, di un gruppo di 20 mezzi, per i collegamenti della zona est della città, in particolare la linea 309 che connette la metro B Bologna con quartieri come Monte Antenne e Casal Bruciato, e la linea 544 che serve l'area di via Nomentana e Centocelle. Fanno sempre parte dei 227 acquistati dal Comune di Roma tramite piattaforma Consip e arrivati finalmente dopo mesi di attesa.

"Continua il rinforzo della flotta bus - ha detto la sindaca - 20 nuovi mezzi sono stati destinati al deposito di Tor Sapienza a servizio della periferia est di Roma per il quartiere di Casal Bruciato. Sono in strada - ha aggiunto Raggi - lo avevamo detto ed eccoli".

Poi l'annuncio: "A settembre ne arriveranno altri 50, poi continueremo. Entro ottobre saranno 227 autobus nuovi. Atac è un'azienda di tutti i cittadini e che è stata depredata. Noi abbiamo pensato di salvarla e iniziare a spendere bene i soldi. Dicevano che non ce l'avremmo fatta invece il risultato e questo. Atac sta rinascendo. Questi autobus sono vostri, trattateli bene". "Facciamo il possibile per essere orgogliosi della nostra città e anche del trasporto pubblico", ha dichiarato anche la presidente del Municipio IV, Roberta Della Casa.

(Fonte Agenzia Dire)