Atac, furti e certificazioni false per giustificare le assenze: 19 licenziamenti

Non solo richiami e sanzioni disciplinari, in Atac arrivano i licenziamenti per dipendenti "infedeli" o dalle cattive condotte.

Nell'ultimo anno 19 in tutto le persone licenziate per comportamenti in contrasto con gli interessi aziendali e in violazione delle norme contenute nel codice etico e nel codice penale.

Atac, dipendenti infedeli e furbetti: 19 licenziamenti

"In Atac vogliamo voltare pagina rispetto al passato. Questa amministrazione sta ripristinando legalità e trasparenza e non fa sconti a nessuno. Chi sbaglia, paga" - ha scritto su Facebook la Sindaca di Roma, Virginia Raggi.

Furti e certificazioni false per giustificare le assenze

Tra i 19 licenziati di Atac un operaio che ha rubato delle parti in rame da una vettura aziendale, due addetti ai parcheggi per furto delle somme incassate presso il Park Partigiani, otto dipendenti che avevano consegnato all’azienda certificazioni mediche false per giustificare le assenze, cinque dipendenti per aver riportato sentenze penali di condanna per gravi reati e tre dipendenti per comportamenti attinenti a droghe e stupefacenti.

Un'azione disciplinare condotta dalla direzione del personale, con l’ausilio della sorveglianza interna.

La Sindaca Raggi su licenziamenti Atac: "Tolleranza zero"

"Stiamo coltivando un nuovo clima aziendale grazie al piano industriale improntato su valori, comportamenti etici e sul riconoscimento dell’impegno dei lavoratori. Tolleranza zero - incalza la Sindaca Raggi - per i dipendenti che rubano risorse o beni che appartengono a tutti. Lo abbiamo detto e lo stiamo facendo per tutelare sia tutti i dipendenti onesti che ogni giorno svolgono il loro lavoro per la collettività, sia il nostro servizio di trasporto pubblico".