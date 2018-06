Atac, Ferrovie c'è: "Di fronte ad una gara, pronti a partecipare"

"Fs non è mai stata interessata ad Atac. Ho sempre detto che il giorno in cui i servizi di Roma verranno messi a gara Ferrovie dello Stato valuterà i termini della gara e deciderà". La domanda, e la relativa risposta, è stata posta numerose volte nel corso degli ultimi mesi. E anche oggi, seppur la negazione iniziale, la porta di Ferrovie dello Stato sul servizio pubblico romano resta aperta. Renato Mazzoncini, amministratore delegato e direttore generale di Fs, a margine della presentazione della firma del nuovo contratto di servizio con la Regione Lazio, spiega le intenzione della sua 'Fs' sull'azienda capitolina, arrivata al momento cruciale nell'iter che la porterà ad aprire ufficialmente il concordato preventivo.

"Mi auguro che il piano di concordato, per l'amico Paolo Simioni, vada a buon fine e mi pare che la Procura si sia espressa favorevolmente" ha continuato. "Se ho ben capito c'è una previsione di una gara nel 2020. Mi sembra una cosa ovvia e responsabile da parte nostra essere a disposizione della nostra grande Capitale per partecipare a questa gara". Fs, quindi, ci sarà.

Sul tavolo, però, potrebbe non esserci sono il dossier Atac. Anche quello delle ferrovie ex concesse è molto caldo: il 30 maggio del 2019, infatti, scade il contratto di servizio di Atac per la gestione della Roma-Lido, della Termini-Centocelle e della Roma-Viterbo. Lo scorso 5 giugno la Giunta Zingaretti ha infatti votato una delibera che pre-informa rispetto ad una possibile procedura di affidamento per 9 anni. Solo una mozione del M5S, approvata ieri in Consiglio alla Pisana, prova ad andare in controtendenza: "Valutare la cessione delle Ferrovie Ex Concesse (Roma – Lido, Roma Giardinetti e Roma Viterbo) al Comune di Roma”.