Atac bufera sul Talent Show di Natale. Pelonzi: “Queste iniziative ridicolizzano il personale”

Le proteste non hanno tardato ad arrivare. L’idea di Atac di reclutare ballerini, cantanti e prestigiatori, per farli esibire sul palco in occasione della festa aziendale, ha provocato dure reazioni.

Il contest di Natale

Il video con cui l’iniziativa è stata lanciata, chiaramente ispirato ai format televisivi, sta suscitando un effetto che i vertici di Atac non si attendevano. Ai dipendenti che sanno “ballare, cantare recitare o suonare” l’azienda aveva chiesto “di portare il proprio talento” alle selezioni previste in via Presentina il 21 ed il 22 novembre.

La reazione in Campidoglio

“Per il Natale, Invece di spot e feste, in ATAC farebbero meglio a programmare un servizio pubblico all'altezza di una capitale europea – ha commentato Giulio Pelonzi, capogruppo capitolino del Partito Democratico - Dopo aver lasciato l'azienda in mano ai giudici fallimentari, ora anziché fornire un servizio di trasporto, l'Atac propina ai romani, canti, balli e cotillon. Il personale dipendente dell'azienda capitolina, è bene sottolinearlo, è al servizio del Comune e dei cittadini e per questo motivo porta anche la divisa. Queste iniziative invece ridicolizzano il personale e la funzione che assolve”.

"Non siamo un cabaret"

Non c’è solo il PD, che ha annunciato un’interrogazione urgente alla Sindaca, a contestare la scelta dell’azienda di trasporto pubblico. “Atac’s got Talent, speravo fosse un fake ma purtroppo è tutto vero” ha commentato Claudio De Francesco, segretario FAISA Sicell “Il personale che subisce aggressioni quasi quotidiane e nessuno fa niente. Parlo ai cittadini...i lavoratori sono persone serie che amano la loro Azienda ed il proprio lavoro, e nessuno si permetta di ridicolizzarli così ...trattati da pagliacci. Siamo un’azienda di trasporto – ha concluso il sindacalista – non un cabaret”.