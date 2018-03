Atac, personale ai seggi. L'azienda: "Già bloccati permessi sindacali"

Lavoratori Atac ai seggi, corse ridotte. L'azienda capitolina risponde alle polemiche scaturite da questa situazione con una nota. "In relazione a notizie di stampa, che riportano in modo evidentemente strumentale di azioni passate volte a contenere l'afflusso del personale Atac ai seggi elettorali, Atac precisa di aver già provveduto a bloccare la concessione di permessi sindacali nei giorni interessati dalla consultazione elettorale applicando gli accordi sulle agibilità sindacali" scrive in una nota la municipalizzata dei trasporti.

Atac sottolinea "di aver utilizzato tutti gli strumenti previsti dalle norme e dagli accordi sindacali proprio per garantire il diritto alla mobilità dei cittadini oltre che il diritto, normativamente tutelato, dei dipendenti a partecipare alle operazioni di voto. Lasciar credere che in questa occasione l'azienda sia stata più permissiva che in passato è falso oltre che diffamatorio".

Così come da precedente comunicazione, la riduzione del servizio di superficie è stata maggiore nelle giornate del 3 e del 4 marzo, e possibile oggi e domani.