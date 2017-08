Atac, attesa per il piano anti-debito. Per le mense scatta il "licenziamento collettivo"

Attesa per ieri, la riunione del Consiglio di amministrazione di Atac che avrebbe dovuto ratificare le nuove nomine indicate dal Campidoglio dopo il burrascoso addio dell'ex direttore generale, Bruno Rota, e la decadenza delle deleghe dell'ex amministratore unico Manuel Fantasia, dovrebbe tenersi nei prossimi giorni. Un tavolo attesissimo, quello della nuova governance dell'azienda capitolina, composta dall'ex capo staff dell'assessore alle Partecipate Colomban, Paolo Simioni, e dai consiglieri Cristiano Ceresatto e Angela Sansonetti, dal quale si attendono importanti decisioni sul destino finanziario della società gravata da un debito di 1,35 miliardi di euro.

La partita è di quelle epocali: elaborare un piano che permetta all'azienda dei trasporti capitolina di ripianare i propri debiti evitandole di andare dritta verso il fallimento. Tra le strade da vagliare quel concordato preventivo da trattare con il tribunale che consegnerebbe, di fatto, l'azienda ad una sorta di amministrazione straordinaria.

La decisione dovrà essere assunta a breve. Oltre ai creditori, pronti a rivalersi sui beni della società, bisogna assicurare il pagamento degli stipendi ai circa 12 mila dipendenti della società. Per il lavoratori del Dopolavoro Atac e Cotral, affidamento nel mirino delle inchieste ormai da qualche mese, lo scorso 7 agosto è stata aperta la procedura di "licenziamento collettivo" per la "cessazione delle attività di gestione delle mense". Una settantina di persone rischiano di restare senza lavoro.

La replica di Atac in una nota: "In relazione a notizie di stampa che erroneamente riportano di un presunto slittamento del CdA, Atac sottolinea come tutto ciò non risponda al vero per la semplice ragione che il Consiglio non era stato convocato né per la giornata di martedì né di mercoledì".