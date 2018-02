Atac premia i bambini per il concorso 'Adotta un treno': i loro disegni decoreranno la metro A

Sono oltre 1350 i bambini che hanno partecipato questa mattina al Teatro Sistina alla premiazione del concorso lanciato da Atac, 'Adotta un treno'. Al concorso, lanciato dall'azienda capitolina per l'anno 2016/2017, hanno partecipato 120 scuole di Roma. I 60 disegni vincitori sono stati digitalizzati e stampati su pellicola adesiva che verrà utilizzata per vestire integralmente entrambi i lati di un intero convoglio della metro A. Il “treno dell’arte”, composto dalle sei carrozze decorate, è in linea da oggi - giorno della premiazione - e resterà in servizio per almeno 6 mesi. "La metropolitana di Roma si colora così con la fantasia e la spontaneità dei bambini, dando naturale decoro e genuina creatività ai mezzi pubblici della Capitale" scrive Atac in una nota.

La premiazione

Alla premiazione hanno partecipato la Sindaca di Roma Virginia Raggi, l’Assessora alla Città in Movimento Linda Meleo, l’Assessora alla Persona, Scuola e Comunità solidale Laura Baldassarre, la presidente della Commissione capitolina Scuola Maria Teresa Zotta e il Presidente di Atac Paolo Simioni. Per sensibilizzare i più piccoli all’uso del trasporto pubblico, ciascuna classe è stata munita di “passaporto/attestato” che ha consentito ai piccoli di viaggiare gratuitamente con le maestre sui mezzi Atac per raggiungere l’evento.

I numeri del concorso

Al concorso hanno partecipato 17.052 alunni delle scuole elementari, dai 6 ai 10 anni. Hanno elaborato 1.357 disegni dai quali sono stati selezionati i 651 messi a concorso, uno per ogni classe partecipante. La Commissione esaminatrice ha scelto i 60 elaborati giudicati più interessanti. La Giuria, come previsto dal regolamento, era composta da un rappresentante per ciascuno dei seguenti enti: Atac, Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale, Assessorato alla Città in Movimento, XI Commissione Consiliare Scuola e III Commissione Consiliare Mobilità, con il coordinamento del direttore artistico di ARF - festival di storie, segni e disegni.

Un libro con i disegni

Il libro di tutti i disegni, pubblicato con ARF. Le 651 classi che hanno partecipato ad “Adotta un treno – il concorso” riceveranno il libro contenente tutti gli elaborati ammessi al concorso. Il libro è stato realizzato ad hoc in co-marketing (in cambio merce e quindi senza costi per l’azienda) tra Atac e ARF – festival del fumetto e sarà distribuito da fine febbraio. I ragazzi delle 60 classi vincitrici, che vedranno circolare i propri disegni su un convoglio della metro A, avranno anche dei biglietti per accedere a Technotown, iniziativa di Zétema in corso a Villa Torlonia

Disegni in mostra sulla Roma-Lido

Da fine febbraio, inoltre, lungo le banchine della stazione Porta San Paolo della linea Roma-Lido e al Polo Museale Atac di Piramide, sarà allestita una mostra permanente con tutti i disegni delle classi partecipanti ad “Adotta un treno – il concorso”.

"Sono veramente felice di vedere questi bambini così contenti" ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi "per aver contribuito a creare un'opera d'arte viaggiante. Spero che voi capiate l'importanza di viaggiare con i mezzi pubblici e di averne rispetto, e questo concorso serve anche a questo, a sensibilizzare i piu' piccoli all'uso del trasporto pubblico. Abbiamo voluto creare un'occasione per poter abbellire i treni al posto di quelle brutte scritte che li imbrattano e nessuno meglio di voi poteva farlo". Concetto ripreso anche da Simioni, secondo il quale "la fantasia si misura con l'eta'". Infine dal presidente, una promessa: "Molti di voi ci hanno chiesto di 'guidare' i treni. Col tempo potremmo pensare di organizzare delle visite in questo senso".