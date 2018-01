Atac a Capodanno: "Erogato l'80 per cento dei servizi previsti su bus e metro"

Alla fine "è stato erogato oltre l'80 per cento dei servizi previsti". Nonostante il pasticcio di fine anno, con un braccio di ferro tra i sindacati e l'azienda che ha rischiato di far saltare il servizio nella notte di San Silvestro, i trasporti romani hanno retto. "Il servizio pubblico sulla rete di superficie e sulla metropolitana nella serata e durante la notte di Capodanno è stato sostanzialmente regolare" esordisce Atac in una nota.

Per i tanti turisti e romani che hanno deciso di aspettare il nuovo anno per le vie del centro, partecipando agli eventi organizzati dall'amministrazione capitolina, non si sono registrati grossi disagi. "In media è stato erogato oltre l'80% dei servizi previsti sull'intera rete di trasporto, con una punta del 97% nel servizio di superficie programmato dalle 2.30 in poi. In dettaglio, sulla rete di superficie, fra le 21.00 di ieri sera e le 8.00 di stamane, è stato erogato l'82% dei servizi potenziati previsti. Sulla rete della metropolitana è stato erogato, sempre in media, l'85% del servizio programmato fino alle 2.30 di notte".

A poche ore dalla notte di festa i sindacati avevano denunciato la mancanza di un accordo organizzativo in merito al servizio straordinario da effettuare. "Da parte nostra non esistono le condizioni per firmare un documento" la posizione. Alla fine anche le metropolitane hanno circolato fino alle 2.30 di notte.