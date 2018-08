Atac, cala l'assenteismo: "Da aprile meno 1,3 per cento rispetto ai primi mesi del 2018"

L'assenteismo in Atac cala di oltre un punto percentuale. A fornire i numeri relativi al secondo trimestre 2018 è la stessa azienda dei trasporti capitolina in una nota: "Il tasso complessivo di assenze risulta inferiore di 1,3 punti percentuali rispetto al primo trimestre, passando dal 13,67 al 12,33 %. Un'inversione di tendenza che si può riscontrare anche osservando che le assenze rallentano con maggiore intensità nel confronto fra il primo e il secondo trimestre 2017 e lo stesso periodo del 2018".

Aumenta invece il tasso di assenze legate all'utilizzo della 104 "sul quale Atac ha già richiesto l'apertura di un tavolo presso l'Inps". Nel secondo trimestre 2018, "tale dato è cresciuto, a fronte del calo generale delle altre tipologie, dal 2,9 al 3,09%". Conclude Atac: "Il miglioramento degli altri istituti lascia ipotizzare che le politiche messe in campo da Atac per aggredire il fenomeno dell'assenteismo vadano nella giusta direzione. L'azienda monitorerà attentamente l'evoluzione dei dati nelle prossime rilevazioni anche per calibrare gli interventi in relazione alle diverse tipologie di assenze e alle diverse famiglie professionali".