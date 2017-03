Atac, sos 'bus' corti: 17 le linee a rischio. Stefàno: "Forse un bando"

Per garantire un regolare servizio ne servirebbero 46. Eppure dei cosiddetti 'bus corti', quelli che vanno da 7 a 9 metri a differenza dei tradizionali 12, Atac riesce a metterne sulle strade solo 30. Il risultato è inevitabile: corse soppresse e utenti in attesa per ore alle fermate. 17 le linee coinvolte: 04B, 09, 016, 020, 029, 063, 064, 087, 089, 34, 52, 115, 188, 228, 303, 662 e 870. Il problema, che ha sollevato non poche polemiche nelle ultime settimane, venerdì scorso è finito sul tavolo della commissione capitolina Mobilità presieduta da Enrico Stefàno che ha convocato rappresentanti di Atac, Agenzia Roma Servizi per la Mobilità e di alcuni dei Municipi interessati.

Una soluzione temporanea è stata avanzata da Agenzia Roma servizi per la mobilità: impiegare mezzi dalla lunghezza 'tradizionale' per implementare le linee più in sofferenza o ridurre il servizio dalle 7 alle 22. Nel primo caso, per esempio, verrebbero coinvolte la 016 che collega Acilia o la 662 che passa da Tor Vergata. Nel secondo la 115, che collega Magliana, ovvero la linea che ha riscontrato i problemi maggiori nelle scorse settimane.

L'amministrazione è però alla ricerca di soluzioni definitive. Stefàno ha spiegato all'Agenzia Dire: "Atac potrebbe bandire una gara in autofinanziamento per acquistare nuovi mezzi, sarebbe la soluzione ideale, o proseguire lo stesso servizio usando vetture da 12 metri. Altre soluzioni potrebbero essere quelle di trasformare alcune linee con servizi a chiamata, scambiare linee con Roma Tpl o cedere queste linee a Roma Tpl, ma quest'ultima mi piacerebbe evitarla. L'auspicio è che Atac riesca a reclutare i mezzi, sia manutenendo quelli attuali sia acquistandone nuovi".