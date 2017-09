Atac, approvato il bilancio: 212,7 milioni di perdite nel 2016

Un nuovo passo avanti verso il concordato preventivo in bianco. Ieri il Consiglio di amministrazione di Atac ha approvato il bilancio del 2016. Un bilancio che attesta una perdita di 212,7 milioni di euro rispetto all'anno precedente. In particolare, il documento, che dovrà ricevere l'approvazione dell'Assemblea dei soci, "registra un valore della produzione pari a 932 milioni di euro, un margine operativo lordo di 82,6 milioni di euro, un risultato operativo pari -201,8 milioni di euro e un risultato netto che si assesta a -212,7 milioni di euro" si legge in una nota diffusa da Atac. "Il livello di perdita d'esercizio sconta in misura significativa partite non ricorrenti per circa 170 milioni di euro tra svalutazioni e accantonamenti".

Domani il consuntivo verrà ratificato dal socio unico, il Comune di Roma. In settimana dovrebbe arrivare anche il via libera definitivo alla presentazione di istanza di concordato preventivo in tribunale. Una mossa che permetterà di congelare le istanze dei creditori verso la municipalizzata.

Intanto proseguono gli incontri tra Atac e i sindacati. Dopo l'intesa con Cgil, Cisl e Uil e in un secondo giro con Fast-Utl-Sulct-Cambia-Menti M410, ieri in serata è stata la volta dell'Ugl. “A seguito del confronto già avviato giovedì scorso, oggi l’amministrazione e l’Ugl Fna hanno siglato un verbale d’intesa con cui è stato aperto un tavolo di confronto permanente su Atac, che ha al centro il mantenimento del carattere pubblico dell’azienda, la salvaguardia dei livelli occupazionali e retributivi, nonché la proroga dell’affidamento in house oltre la scadenza e per l’intera durata del concordato preventivo. Durante l’incontro è stata inoltre ribadita la necessità di rilanciare il servizio e di riavvicinare l’azienda ai cittadini”, le parole, in una nota, del delegato alla relazioni sindacali di Roma Capitale, Antonio De Santis.