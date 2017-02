Atac, pubblicato bando per selezione nuovo Direttore Generale

Atac alla ricerca di un nuovo direttore generale. Come comunica l'azienda in una nota, il bando è stato pubblicato oggi sui principali quotidiani nazionali. Dopo le dimissioni, non senza polemiche, di Marco Rettighieri e di Armando Bradolese, ex amministratore unico, l'unica carica ad essere stata rimpiazzata era proprio quest'ultima. Poltrona occupata da Manuel Fantasia. Ora l'azienda vuole completare la sua governance. "La selezione esterna - che avrà luogo se la ricerca già avviata all'interno delle aziende del gruppo Roma Capitale non darà esito - richiede candidati con un alto profilo professionale" si legge in una nota inviata dall'azienda. Il termine di invio delle candidature è fissato alle ore 23.59 del 10 marzo 2017.

Tra i requisiti che il 'candidato ideale' dovrà avere nel curriculum la maturazione di "una significativa esperienza in posizioni apicali quale Amministratore Delegato e/o Direttore Generale in società industriali di servizi del settore di trasporto pubblico locale, con particolare specializzazione professionale e scientifica desumibile da concrete esperienze di lavoro". In particolare, si legge nel bando "il candidato dovrà aver maturato esperienze e competenze a livello manageriale, dimostrare di avere capacità di orientare l'Azienda nella gestione e nello sviluppo di processi operativi complessi, nel conseguimento degli obiettivi affidati, nell'ottimizzazione dei costi di gestione, nella gestione degli investimenti e dei processi di pianificazione industriale e budgeting".

Il nuovo direttore generale verrà assunto con contratto a tempo determinato con scadenza fissata al 30 aprile 2019. "La retribuzione annua lorda è fissata in140 mila euro articolata in tredici mensilità" si legge nel bando. "Potrà, altresì, essere eventualmente corrisposto un premio per incentivi (MBO), solo previa determinazione degli obiettivi, secondo le metodologie adottate dall´Azienda".