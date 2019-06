Atac, l'aria condizionata sui bus fa flop: "Stessa storia ogni estate. Manutenzioni sempre in ritardo"

Primi caldi e prime proteste, specie per chi passa la sua giornata di lavoro alla guida dei bus dell'Atac. Neanche il tempo di mettersi a mezze maniche che gli impianti dell'aria condizionata dei mezzi pubblici fanno cilecca. A denunciare i malfunzionamenti dei climatizzatori gli stessi autisti. Nei giorni scorsi le tante segnalazioni di guasti agli impianti e la sospensione di tre lavoratori dell'azienda che hanno protestato per le pessime condizione "climatiche" dentro i mezzi.

"Inutile ricordare che la manutenzione preventiva sarebbe la risposta più efficace al solito problema che ci si trova ad affrontare ogni estate" si legge in una nota del sindacato Cambia-Menti 410. "Siamo noi che lavoriamo in front line, sempre lasciati soli al destino e alla mercé dell'utenza esasperata da questo sistema" scrivono ancora dal sindacato. "Se non si interverrà in maniera decisa a risolvere il problema, senza iniziare la caccia alle streghe nelle rimesse con la sorveglianza, ognuno si assumerà le proprie responsabilità. Le vetture sono dotate di impianto di aria condizionata. Quindi deve funzionare, altrimenti va riparato e la vettura non dovrebbe circolare per il servizio di trasporto pubblico".

Sempre di questi giorni un documento presentato al presidente Paolo Simioni e fatto circolare nelle rimesse da Cgil, Cisl, Uil e Faisa Cisal che ha sintetizzato il problema: "Per l’ennesimo anno ci vediamo costretti a denunciare lo stato in cui versano gli impianti di climatizzazione di bus, tram e filobus. Il loro malfunzionamento può generare un microclima invivibile all’interno del mezzo e può essere causa di improvvisi malori per il conducente e per l’utenza".

D'altronde non è una novità, la flotta Atac è una delle più vecchie d'Europa. L'età media dei bus è di circa 12 anni, se non 15, e i malfunzionamenti sono all'ordine del giorno. Non resta che puntare tutto sulle nuove vetture in arrivo. I 227 mezzi acquistati dal Comune attraverso una convenzione Consip. Fabbricati in Turchia stanno arrivando in queste settimane nelle rimesse romane. I primi a Tor Pagnotta a fine maggio. La speranza è di vederli in strada, dopo una prima fase di rodaggio, entro la fine del mese.