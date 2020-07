Atac, il sistema si blocca e non rinnova gli abbonamenti. Assotutela: "Pronto esposto in Procura"

"Depositeremo un esposto in Procura per conoscere le cause dei disservizi subiti dai cittadini". Ad annunciarlo, contro Atac, l'associazione dei consumatori Assotutela, in seguito alle difficoltà incontrate dai romani nelle procedure di rinnovo degli abbonamenti mensili al trasporto pubblico.

Lungo code agli sportelli delle stazioni abilitate e tanti cittadini costretti a comprare biglietti standard giornalieri, a causa dell'improvviso blocco dei terminali all'interno di edicole e tabaccai. Problemi ai server e al programma di gestione dei ticket hanno impedito agli utenti il rinnovo. Secondo quanto riferito da Atac, si sarebbe trattato di un normale aggiornamento del sistema operativo che ha procurato lo stop del servizio per qualche ora.

"Siamo di fronte a una situazione grave e scandalosa che nuoce pesantemente sui romani, che già ogni giorno si muovono su un servizio di trasporto pubblico problematico, in crisi, e non degno di una grande capitale europea come Roma" tuona Assotutela.

A denunciare l'accaduto anche il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni. "A Roma va in blocco tutto il sistema di rinnovo degli abbonamenti presso tabacchi ed edicole" scrive in una nota stampa. "Chi ha cercato, come abitudine ogni primo del mese, di rinnovare il suo abbonamento Atac si è visto rifiutare l'operazione a causa di un serio blackout per via di un aggiornamento del sistema che ha dirottato tutta l'utenza in lunghe code nelle stazioni metropolitane già contingentate a causa dell'osservanza del distanziamento sociale. Molti utenti hanno dovuto acquistare anche uno o più biglietti non potendo rinnovare le tessere".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Disservizi che, secondo il consigliere, non fanno che scoraggiare l'uso del trasporto pubblico, in un momento già di forte crisi per Atac dati i mancati ricavi dalla bigliettazione nei mesi del coronavirus.