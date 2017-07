Servizio Giardini, sbloccate 30 assunzioni: "Rilanciamo il fiore all'occhiello della città"

E' uno dei servizi più delicati per una città ricca di verde e ville storiche come Roma. Per il Servizio Giardini sono state sbloccate 30 nuove assunzioni. Le ultime, si legge in una nota del Capidoglio, risalgono 2007. Ora l'annuncio dell'Amministrazione capitolina: 30 nuove "figure qualificate e motivate che si aggiungeranno ai 150 dipendenti operativi già in servizio per la cura e la manutenzione del patrimonio ambientale capitolino che conta 44 milioni di metri quadri di verde pubblico e 330 mila alberature" si legge nella nota.

"Si tratta di un segnale importante" spiega Pinuccia Montanari, assessora alla Sostenibilità Ambientale di Roma Capitale "per rilanciare uno dei servizi storici della Capitale che nel 1980 disponeva di una forza lavoro operativa di oltre 1.800 unità di personale, fortemente attrezzata. Nonostante la forte riduzione numerica avvenuta negli anni, il personale ha continuato a dare il massimo, operando in ogni occasione ordinaria e straordinaria con modalità h 24, al fine di mantenere il decoro della città, curare e tutelare la bellezza del patrimonio vegetale storico e paesaggistico, assicurarne il mantenimento".

Il nuovo personale entrerà in attività entro il 2017. Ma l'assessora spiega che non saranno le uniche: "L’obiettivo è arrivare a 300 nuove assunzioni, in più vogliamo ricreare un’officina interna per la riparazione in economia dei mezzi e stiamo lavorando per rifornire il Servizio Giardini di nuove attrezzature e ricambistica".