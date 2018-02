Sanità, Zingaretti firma il concorso per 60 primari. Ma è polemica

Sessanta nuovi direttori di Unità operative complesse (Uoc). 41 a Roma e provincia, 19 nelle altre 4 province del Lazio. Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha presentato ieri il decreto commissariale con cui si autorizzano le Aziende sanitarie a indire i concorsi nazionali per la selezione. Procedure di selezione, ricomprese nell'ambito dei budget assunzionali già previsti per l'anno in corso che dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2018.

"La sanità del Lazio era una catastrofe per colpa del blocco della assunzioni, per il blocco degli investimenti, per il blocco delle procedure di pianificazione del sistema" le parole di Zingaretti. "Adesso siamo in una fase di ricostruzione che ha voluto dire passare da 60 a 3.500 assunti all'anno e oggi con il nuovo decreto continuiamo con questa politica di assunzioni". Poi ha aggiunto: "È il secondo in nove mesi rispetto al precedente di 68 primari e proprio ieri sono uscite le graduatorie dei nuovi 200 precari stabilizzati nella sanità che portano a 1.301 lavoratori i precari stabilizzati. Quindi partono i concorsi che si concluderanno entro il 2018".

L'annuncio non ha mancato di sollevare polemiche tra gli avversari in corsa alla competizione elettorale regionale. "Le assunzioni come quelle dei 60 nuovi primari, che garantiscono un miglioramento del servizio sanitario sono sempre benvenute. Purtroppo, il presidente Zingaretti, come nei mesi scorsi continua ad utilizzarle come uno strumento di campagna elettorale, stavolta a sole cinque settimane dal voto" scrive in una nota il sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi. Anche Roberta Lombardi, ieri in visita all'ospedale Grassi di Ostia ha affermato: “Triste mendicare voti come fa Zingaretti. I voti non si chiedono, si meritano”.

