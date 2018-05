Nuovi vigili urbani a Roma, firmano in 350: in centro 200 agenti

Dal 2010 al 2018, otto anni tra speranze e delusioni, fino allo sblocco dei mesi scorsi. Per 350 vigili si conclude il lungo iter concorsuale avviato sotto l'amministrazione Alemanno. Nei giorni scorsi in fila ordinata si sono presentati presso via della Consolazione per firmare la presa in carico e per essere così effettivamente assunti. E' la boccata d'ossigeno attesa dal Corpo, paventata dai vari comandanti che si sono succeduti e concretizzatasi negli ultimi due anni. Tanto è occorso all'amministrazione Raggi per trasformare un impegno in un'azione concreta. Alla fine però l'assunzione è diventata realtà.

Il corpo torna quindi a sfiorare le 6000 unità, comunque al di sotto di quanto prescrive la legge regionale. Esulta la sindaca Virginia Raggi che su facebook ha salutato i neo assunti, postando una foto scattata con loro. ""Ho fatto i miei più cari auguri di buon lavoro e dato loro appuntamento al 1 giugno in occasione della cerimonia di benvenuto rivolta ai primi 350 vigili neo assunti. Ho chiesto al comandante Di Maggio di impegnare i nuovi agenti per le strade della città, dove vestiranno con orgoglio la loro divisa. Dopo anni di stallo abbiamo sbloccato le nuove assunzioni dando cosi' nuova linfa al corpo di Polizia locale che ogni giorno svolge un ruolo importantissimo per la nostra città". La sindaca parla di primi neo assunti. In realtà, al momento, non sono previsti ulteriori innesti.

I tempi per vederli in strada sono legati al prossimo corso che li vedrà impegnati. Siglato il contratto, il prossimo 1 giugno verranno presentati ufficialmente. Poi dovranno seguire un corso. Per vederli in strada ci vorranno una quarantina di giorni. L'intenzione del comando è quella di impiegarli in strada, soprattutto nei gruppi del centro storico. Si parla di 200 unità che andranno a rimpolpare la task force anti abusivismo.