Il neo assessore Calabrese si presenta: "Grazie a noi più persone torneranno a prendere i bus"

Meno auto, più piste ciclabili e aree pedonali, per strade più sicure. È in estrema sintesi la sfida lanciata dal nuovo assessore alla Mobilità, presidente della Commissione omologa, Pietro Calabrese. Subentrato a Linda Meleo (trasferita ai Lavori Pubblici) nell'ultimo rimpasto di giunta, tra i più accaniti sostenitori di uno uso quotidiano della bicicletta per muoversi in città. Lancia quindi il suo manifesto programmatico via social.

"Dopo tre anni di grande lavoro a fianco di tecnici, è arrivato il momento di dare un importante impulso a livello politico" spiega il neoassessore. Un nuovo piglio che possa far sperare nella realizzazione di una serie di progetti rivolti all'utenza "debole", ciclisti e pedoni.

"Vogliamo aumentare la sicurezza sulle nostre strade riducendo il numero di veicoli". Un percorso in parte già avviato, dice l'assessore, con "il risanamento di Atac e i nuovi bus che arrivano in strada, ne arriveranno altri e i romani torneranno a muoversi con i mezzi". Poi aumentando bike lane e aree a uso esclusivo di chi si muove a piedi. Molte delle opere in programma per rivoluzionare la mobilità romana sono contenute nel Pums, il Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile approvato lo scorso agosto. "Per la loro realizzazione c'è bisogno ora di un presidio politico". Già, tradotto: di una sponda con il governo giallorosso perché metta sul tavolo le risorse economiche necessarie.