Ambiente, tramonta la divisione delle deleghe: un direttorio di consiglieri m5s per affiancare il nuovo assessore

Un solo assessore ma affiancato da un gruppo di consiglieri con deleghe e responsabilità specifiche. Potrebbe essere questa la soluzione finale per il post Pinuccia Montanari. E' passato quasi un mese dall'addio della responsabile all'Ambiente, "eroina" di Beppe Grillo e capro espiatorio del flop rifiuti per il Campidoglio. Ancora però non si è trovato un successore.

La partita d'altronde non è banale e più fattori intercorrono a complicarla. Parliamo dell'assessorato forse più complesso e in vista, in pochi sono pronti a metterci la faccia, e in parallelo c'è da selezionare il nuovo cda di Ama, quello cacciato da Raggi a pochi giorni dalle dimissioni della stessa Montanari. Scadeva oggi il termine per il vaglio dei curriculum. E tra questi potrebbe spuntare anche un profilo per l'Ambiente.

Uno, con ogni probabilità, non due. Se infatti Raggi aveva inizialmente annunciato di voler spacchettare le deleghe creando due assessorati, uno al verde e uno ai rifiuti, l'idea sembrerebbe rientrata. Anche e soprattutto per problemi tecnici legati alle quote rosa. E allora dai consiglieri, già in pressing sulla sindaca per riempire il vuoto il prima possibile, arriva l'idea: un solo assessore ma con una sorta di "direttorio" di eletti che andrebbero a rivestire deleghe, e responsabilità, precise. Dalla raccolta rifiuti allo spazzamento delle strade alle potature, dalla gestione del verde dei parchi al settore animali. Un'organizzazione diversa dal passato, ufficiosa e tutta interna alla maggioranza.

Tra chi sostiene il modello "direttorio", sia per alleggerire il lavoro del futuro assessore che per circoscrivere le soluzioni e ottimizzare le competenze, il presidente della commissione Ambiente Daniele Diaco. Fedelissimo di Montanari, tra i nostalgici che la vorrebbe rivedere a palazzo Senatorio, proverebbe così a uscire dall'angolo. In più occasioni infatti i colleghi di maggioranza hanno fatto capire che forse, da parte della sua commissione, è mancato il controllo sul settore. Tanto che un gruppo ipotizzò a gennaio l'istituzione di una commissione rifiuti a parte.

Insomma, la richiesta è comunque quella di efficientare il lavoro da una parte, e ridurne il carico per chi occuperà la poltrona più calda della giunta dall'altra. A proposito di nomi, quello dello stesso Diaco è circolato in più occasioni, ma il consigliere non avrebbe intenzione di passare dal consiglio alla giunta. C'è chi, come il grillino Andrea Coia, propone un magistrato, chi ancora auspica un profilo politico e non tecnico. Si è fatto il nome della dirigente Laura D'Aprile del dipartimento, a oggi assessore ombra che affianca Raggi sulle questioni più spinose. Ancora voli pindarici. Per il nuovo assessore, quello vero, tocca aspettare.